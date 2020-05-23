نحوه لو رفتن سیستم عامل جدید اپل مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نشت سیستم عامل آی او اس حاصل اقدام فردی بوده که یک مدل خاص از آیفون ۱۱ را که تنها برای استفاده برنامه نویسان و توسعه دهندگان عرضه شده بود، در چین خریداری کرده بود. این فرد برای دسترسی به این گوشی خاص هزاران دلار پول پرداخت کرده است.

اگر چه سیستم عامل نصب شده بر روی این گوشی مربوط به ماه دسامبر گذشته بوده، اما فردی با استخراج کدهای آن و بازتوزیع آن میان برخی محققان توانست در ماه فوریه به کدهای منبع اصلی آی او اس ۱۴ که در گوشی یادشده وجود داشته، دسترسی یابد. اپل هنوز به طور رسمی در این زمینه اظهارنظر نکرده است.

هنوز مشخص نیست لو رفتن کدهای سیستم عامل آی او اس تا چه حد بر ماهیت و کارکردهای نسخه‌ای از این سیستم عامل که اپل قصد عرضه آن را دارد، تأثیر خواهد گذاشت. اپل پیش نمایش iOS ۱۴ را در ماه ژوئن به نمایش خواهد گذاشت و به طور قطع در این نسخه برخی از مشکلات امنیتی سیستم عامل مذکور هم برطرف خواهد شد.