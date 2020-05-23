به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام‌عسگر کریمیان بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان در سالن بصیرت دانشگاه محقق اردبیلی که به مناسبت سالروز فتح خرمشهر برگزار شد آزادی خرمشهر را به عنوان شاه کلیدی در پیروزی دفاع مقدس عنوان کرده و گفت: امسال راهپیمایی روز قدس به علت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا برگزار نشد اما اقدامات خوبی در زمینه حمایت از قدس شریف و آرمان‌های مقاومت انجام شد که از زمره آن می‌توان به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

وی به خیانت‌های بنی صدر در دوران دفاع مقدس اشاره کرده و افزود: بعد از عزل بنی صدر عملیات بزرگ و موفقی داشتیم که از آن جمله می‌توان به عملیات ثامن الائمه، شکست حصر آبادان، عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس (در چهار مرحله) اشاره کرد که در سوم خرداد سال ۶۱ طی این عملیات توانستیم خرمشهر را از دست دشمنان آزاد کنیم. تصریح کرد: اثبات قطعی پیروزی حق بر باطل با ۱۹ هزار اسیر و ۱۶ هزار کشته و آزاد سازی بیش از ۵ هزار کیلومتر از مساحت ایران از دستاوردهای مهم فتح الفتوح و آزادسازی خرمشهر است.

معاون آموزش‌وپژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به شبهه‌های مطروحه از سوی معاندین در رابطه با این‌که ما در عملیات فتح خرمشهر به پیروزی رسیدیم، چرا جنگ تمام نشد عنوان کرد: در آن مقطع هنوز قسمت‌هایی از خاک ایران دست دشمن بود و آنان قصد داشتند در پشت میز مذاکره از این اراضی سو استفاده کرده و به مقاصد خود دست یابند.

سردار کریمیان همچنین افزود: هیچ سند رسمی در هیچ نهادی وجود ندارد که رسماً تقاضای مذاکره و آتش‌بس و صلح اعلام کرده باشد، به همین دلیل شورای عالی دفاع تصمیم گرفت به مقابله با رژیم بعثی ادامه دهد که در این‌باره می‌توان به عملیات رمضان به عنوان اولین عملیات برون مرزی اشاره کرد.

وی با اشاره به دیدگاه امام‌راحل درباره آزادسازی خرمشهر به نقل از شهید صیادشیرازی بیان کرد: بعد از فتح خرمشهر مقرر شد خدمت امام برسیم و گزارشات پیروزی را ارائه دهیم، امام مطلبی فرمودند که احساس کردم آب‌جوش بر سرم ریختند ایشان فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

معاون آموزش‌وپژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره عوامل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی اظهار کرد: یاد خدا، تجارب عملیات‌های گذشته ضربات وارده به ماشین آلات جنگی عراق، عبور از رودخانه کارون توسط رزمندگان، ورود به خط مرزی و دور زدن نیروهای دشمن از مهمترین دلایل پیروزی و فتح خرمشهر به شمار می‌رود.