عید سعید فطر نماد وحدت، انسجام و همدلی مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آمده است: مسلمانان در روز عید فطر به شکرانه یک ماه عبادت و روزه داری، در صف‌های منسجم، نماز اقامه می‌دارند.

عید سعید فطر بیانگر شادی مؤمنان از دستاوردها، تغییر و تحول و برگشت معنوی است که در ماه مبارک رمضان با روزه داری، تلاوت قرآن، دعا و کمک به ایتام بدست آمده است.

عید فطر روز گردهمایی و وحدت مومنانی است که پس از یک ماه روزه داری و عبادت بر پایه مستحبات نماز عید را در کنار یکدیگر برگزار می‌کنند و به این وسیله سپاس خود را از خدای متعال اعلام می‌دارند و زکات عید فطر پرداخت می‌کنند.

ماه مبارک رمضان ماه کسب خیرات و فیوضات الهی و حتی نفس کشیدن روزه داران در آن عبادت بود و آحاد جامعه باید معنویت حاصل شده از این ماه را حفظ و در زندگی خود جاری کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه این پیام ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری جامعه پزشکی و پرستاری کشور در درمان مبتلایان ویروس کرونا و مشارکت آحاد مردم در رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه بیان کرده است: وجود بیماری کرونا در کشور و مبتلا شدن تعدادی از هموطنانمان عزیزمان به این بیماری، کشور را با شرایط جدیدی مواجه کرد اما تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی کادر پزشکی و پرستاری میهن اسلامی صحنه دیگری از فداکاری، گذشت، ایثار و از خودگذشتگی ملت ایران اسلامی را به منصه ظهور گذاشت که آحاد جامعه باید قدردان زحمات این عزیزان باشند.

کادر پزشکی و پرستاری استان‌های مختلف کشورمان همانند رزمندگان جان بر کفی که هشت سال از خاک و ناموس کشور عزیزمان دفاع کردند یک‌بار دیگر در جبهه مقدس جهاد و سلامت ملت حماسه‌آفرینی کرده و از واژه‌های مقدس ایثار، گذشت و فداکاری غبارروبی کرده و اخلاق و نوع‌دوستی ملت ایران را به جهانیان نشان دادند.

وی در ادامه این پیام در خصوص روز قدس نیز آورده است: روز قدس بر حسب مبنا و منطق بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام امت، روز تعیین سرنوشت ملت‌های مستضعف و روز مقابله مستضعفان با مستکبران است و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی همچنان مسئله فلسطین و قدس شریف را دغدغه اصلی خود می‌دانند و تا آزادی آن که یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل است، دست از حمایت خود بر نمی‌دارند.



امام جمعه اراک در پایان ضمن گرامیداشت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر آورده است: فتح خرمشهر در نتیجه عملیات غرور آفرین بیت المقدس همچنان بر تارک ایران اسلامی می‌درخشد و یادآوری دلاور مردی‌های رزمندگان اسلام الگویی ارزشمند برای نسل جوان در حفظ و حراست از آرمان‌های نظام اسلامی است و بازخوانی آن عملیات غرورآفرین و تشریح آن برای نسل جوان یکی از ضروریات امروز جامعه ایران اسلامی است.