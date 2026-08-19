قالیباف با نخست وزیر عراق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه در سومین برنامه از دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی‌رتبه عراقی در جریان سفر به این کشور، بعدازظهر امروز(چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۵) با علی فالح‌الزیدی نخست وزیر عراق دیدار و گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.