به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت انرژی استان هرمزگان به ریاست استاندار هرمزگان، بهمنظور رفع مشکل توزیع بنزین، تسهیل دسترسی مردم به سوخت و جلوگیری از معطلی و ایجاد صفهای طولانی، از این پس به ازای هر جایگاه سوخت در شهرستانهای سراسر استان، روزانه یک کارت سوخت آزاد برای عرضه بنزین اختصاص خواهد یافت.
این تصمیم با هدف مدیریت بهتر توزیع سوخت، کاهش زمان انتظار شهروندان و تسهیل فرآیند سوختگیری در جایگاههای استان اتخاذ شده است.
اجرای این طرح در جایگاههای سوخت شهرستانهای هرمزگان، با نظارت دستگاههای مسئول علی الخصوص دادگستری کل استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.
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