پایان تلخ ۱۷ ساعت جستجو در قشم با فوت فرزند پیشکسوت رسانه هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سهشنبه ۲۷ مردادماه چهار جوان برای گذراندن ساعاتی در کنار یکدیگر راهی ساحل روستای رمچاه قشم شدند؛ تفریحی که به دلیل مواج بودن دریا و شدت جریان آب به حادثهای تلخ تبدیل شد.
براساس اطلاعات اولیه، این چهار جوان در ساحل حضور داشتند و قصد ورود به قسمتهای عمیق آب را نداشتند، اما شدت امواج و جریان تند آب بهطور ناگهانی آنان را غافلگیر کرد و به سمت دریا کشاند.
پس از وقوع حادثه، عملیات امداد و نجات از حدود ساعت ۷ صبح آغاز شد. در جریان این عملیات، دو نفر از جوانان با تلاش نیروهای آتشنشانی نجات یافتند و یک نفر دیگر نیز با کمک قایقهای محلی از دریا بیرون آورده شد.
با این حال، «امیررضا پوراشرف» جوان ۲۱ ساله حاضر در این جمع، در میان امواج ناپدید شد و تلاش گسترده برای یافتن وی آغاز شد.
غواصان، نیروهای امدادی، قایقهای صیادی، جتاسکیها و صیادان محلی در عملیات جستوجو مشارکت کردند، اما وزش باد، شدت جریانهای آبی و شرایط نامساعد دریا، روند جستوجو را دشوار کرده بود.
با فرارسیدن شب و تاریکی هوا، عملیات رسمی جستوجو متوقف شد، با این حال نیروهای امدادی و صیادان روستای رمچاه تا پاسی از شب در دریا به دنبال نشانی از این جوان بودند.
سرانجام پس از بیش از ۱۷ ساعت تلاش و جستوجوی مستمر، پیکر بیجان این جوان بامداد امروز از آبهای منطقه بیرون کشیده شد و عملیات جستوجو پایانی تلخ یافت.
این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی گردشگران و ساحلنشینان به هشدارهای دریایی، وضعیت امواج و جریانهای آبی در سواحل و آبهای پیرامون جزیره قشم را یادآوری میکند.
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