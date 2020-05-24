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۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۰۱

وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد

مهلت ثبت‌نام متقاضیان خودرو در سامانه‌های فروش تا ۱۴ خرداد

مهلت ثبت‌نام متقاضیان خودرو در سامانه‌های فروش تا ۱۴ خرداد

تمامی متقاضیان شرکت در طرح جدید فروش خودروها، تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۴ خردادماه (به مدت ۱۰ روز) فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌های فروش خودروسازان، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره دو طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره یک این وزارتخانه مبنی بر ضوابط ثبت‌نام و فروش خودروها در طرح ویژه ایام عید سعید فطر به استحضار می‌رساند، متقاضیان محترم جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای انجام مراحل ثبت‌نام، به مدت ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد: زمان دریافت نام کاربری و رمز عبور از امروز یکشنبه (۴ خرداد) آغاز شده و تا پایان زمان ثبت نام یعنی روز چهارشنبه (۱۴ خرداد ۹۹) ادامه خواهد داشت. همچنین زمان ثبت‌نام خرید خودروهای ارایه شده در این طرح نیز از چهارشنبه ۷ خردادماه آغاز شده و تا تاریخ چهارشنبه ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، متقاضیان محترم می‌توانند در فواصل زمانی مختلف طی ۱۰ روز متوالی (از ۴ تا ۱۴ خردادماه)، برای انجام مراحل دریافت نام کاربری و رمز عبور، به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

بدیهی است، تقدم و تاخر ثبت‌نام، تاثیری در قرعه‌کشی نهایی نخواهد داشت.

توصیه می‌شود متقاضیان محترم بدون نگرانی و عجله، در یکی از روزهای آتی تا ۱۰ روز آینده، ترجیحاً روزهای میانی، اقدام به دریافت نام کاربری و ثبت نام خرید اقدام نمایند.

کد مطلب 4933393

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
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      آقا این ماجرای چک صیاد چیه ؟ بابا من ماشین ندارم . چک صیاد از کجا بیارم به اسم خودم . فروش نقدیه .بعد چک میخوان از ملت بگیرن . سایت امتا هم که اصلا باز نمیکنه
    • عباس IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
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      باز هم یک طرح سر کاری دیگر برای درگیر کردن ذهن مردم با کلی فرایند پیچیده بهتر بود هر متقاضی با یک درخواست ساده بقیه موارد توسط سیستم های نظارتی انجام می شد نه اینکه مردم به سایت های مختلف مراجعه کنند

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