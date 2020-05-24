به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره دو طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره یک این وزارتخانه مبنی بر ضوابط ثبت‌نام و فروش خودروها در طرح ویژه ایام عید سعید فطر به استحضار می‌رساند، متقاضیان محترم جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور برای انجام مراحل ثبت‌نام، به مدت ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا با مراجعه به سامانه‌های فروش خودروسازان ثبت‌نام خود را انجام دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌دارد: زمان دریافت نام کاربری و رمز عبور از امروز یکشنبه (۴ خرداد) آغاز شده و تا پایان زمان ثبت نام یعنی روز چهارشنبه (۱۴ خرداد ۹۹) ادامه خواهد داشت. همچنین زمان ثبت‌نام خرید خودروهای ارایه شده در این طرح نیز از چهارشنبه ۷ خردادماه آغاز شده و تا تاریخ چهارشنبه ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، متقاضیان محترم می‌توانند در فواصل زمانی مختلف طی ۱۰ روز متوالی (از ۴ تا ۱۴ خردادماه)، برای انجام مراحل دریافت نام کاربری و رمز عبور، به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

بدیهی است، تقدم و تاخر ثبت‌نام، تاثیری در قرعه‌کشی نهایی نخواهد داشت.

توصیه می‌شود متقاضیان محترم بدون نگرانی و عجله، در یکی از روزهای آتی تا ۱۰ روز آینده، ترجیحاً روزهای میانی، اقدام به دریافت نام کاربری و ثبت نام خرید اقدام نمایند.