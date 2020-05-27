تعداد مبتلایان به کرونا در خراسان شمالی به ۲۰۴۹ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی سیداحمد هاشمی اظهار کرد: خراسان شمالی در وضعیت هشدار قرار دارد و ادامه این وضعیت بسته به افزایش و یا کاهش آمار مبتلایان به کرونا است.

وی با اشاره به رشد آمار مبتلایان به کرونا در استان بیان کرد: افزایش تعداد نمونه گیری های سرپایی در چند روز اخیر، بی تفاوتی نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی از دلایل افزایش آمار مبتلایان است.

هاشمی گفت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا ظهر هفتم خرداد، ۲۰۴۹ نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که نسبت به روز گذشته ۲۳ نفر افزایش داشته که شامل ۹۰۶ نفر بستری و ۱۱۴۳ نفر سرپایی است و تعداد آمار فوتی‌ها بدون تغییر همان ۱۲۸ نفر باقی ماند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در توضیح آمار مبتلایان قطعی این بیماری به تفکیک شهرستان‌ها نیز بیان کرد: در شهرستان‌های بجنورد ۱۰۷۵ نفر، شیروان ۲۴۱ نفر، فاروج ۱۲۵ نفر، مانه و سملقان ۲۰۰ نفر، جاجرم ۶۳ نفر، گرمه ۳۵ نفر، راز و جرگلان ۱۳۲ نفر و اسفراین ۱۷۸ نفر به طور قطعی به بیماری کووید ۱۹ دچار شده‌اند. ️

وی با تقدیر از زحمات کارکنان بهداشتی و درمانی استان افزود: با کوشش‌های شبانه روزی انجام پذیرفته تاکنون ۷۳۶ نفر از مبتلایان به این بیماری بهبود و از مراکز درمانی مرخص شده‌اند.

هاشمی گفت: آزمایش ۲۸۲۸ نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون ۱۱۹ بیمار مشکوک به ابتلاء به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.