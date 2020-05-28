سرلشکر سلامی: آماده همکاری با مجلس برای حل مشکلات جامعه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام فرمانده کل سپاه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

سلام علیکم

انتخاب جنابعالی توسط نمایندگان منتخب ملت به " ریاست مجلس شورای اسلامی " که حاصل تجربیات ارزشمند دوران درخشان دفاع مقدس و عرصه‌های ارزنده پس از آن است را تبریک عرض می‌نمایم.

امید است به اذن خداوند بزرگ، مجلس یازدهم با پیمودن نقشه راه نورانی ترسیم شده پیشوای عظیم الشأن انقلاب اسلامی، گام‌های بلندی برای ارتقای رفعت، عزت و عظمت ملت شایسته ایران و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را رقم زند.

در این راستا "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" آمادگی همه جانبه خود برای هرگونه حمایت و همکاری به ویژه در عرصه حل مشکلات جامعه و حفظ مصالح و منافع ملت شریف ایران را اعلام می‌کند.

توفیقات روزافزون جنابعالی و نمایندگان محترم تحت عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) و هدایت‌های الهی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی