ترامپ خواستار سرکوب اعتراضات علیه نژادپرستی در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا از شهرداران و فرمانداران این کشور خواست اعتراضات علیه نژادپرستی در این کشور را سرکوب کنند.

دونالد ترامپ بامداد دوشنبه در پیامی توییتری نوشت: شهرداران و فرمانداران دموکرات مستحکم باشید. این افراد اغتشاشگر هستند. هم اینک گارد ملی ما را فرابخوانید. دنیا در حال مشاهده و خندیدن به شما و جو [بایدن] خواب‌آلود است. آیا این چیزی است که آمریکا خواهان آن است؟ نه!!!

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم در رشته توئیتی از معترضان به نژادپرستی به شدت انتقاد کرد.

دونالد ترامپ در این ارتباط خطاب به «گارد ملی آمریکا» گفت: به خاطر کار بزرگ و فوری که پس از ورود به مینیاپولیس و مینه‌سوتا در شب گذشته انجام دادید، تبریک می‌گویم.

ترامپ همچنین با حمله به جنبش چپ ضد نژاد پرستی موسوم به آنتیفا این جنبش را مسئول اعتراضات عنوان کرده و گفته است اگر این جنبش در همان شب اول توسط شهردار جمع می‌شد، مشکلی پیش نمی‌آمد.

در ادامه ترامپ در توئیت دیگری گفته است: سایر شهرها و ایالت‌های دموکرات باید به پراکنده کردن آنارشیست‌های چپگرا در مینیاپولیس در شب گذشته نگاه کنند. گارد ملی کار بزرگی انجام داد و در ایالت‌های دیگر هم باید این کار انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا حتی در ادامه و در توئیت دیگری از تصمیم خود برای تروریستی اعلام کردن گروه آنتیفا به عنوان یک جنبش چپ گرای ضد نژادپرستی خبر داده است.

اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا از هفته گذشته و بعد از انتشار ویدئویی آغاز گردید که در آن یک افسر پلیس، با زانوی خود آنقدر به گردن «جورج فلوید» سیاه پوست فشار آورد که راه نفس کشیدن بر او تنگ و در نهایت خفه شد.

در واکنش به این اقدام نژادپرستانه، دامنه اعتراضات به سراسر ایالات متحده کشیده شد تا آنجا که اکنون در ۲۵ شهر آمریکا حکومت نظامی برقرار شده است.