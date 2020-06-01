به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سی‌ویکمین سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب، آئین رونمایی از کتاب «سند انتخاب» نوشته محسن سام، از تازه‌ترین کتاب‌های مرکز اسناد انقلاب، پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ در کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی سخنرانی کردند.

مشروعیت الهی و اراده مردم دو شرط رهبری جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در این نشست درباره نقش مردم در انتخاب رهبری گفت: علمای بسیاری درباره ولایت فقیه و اینکه این ولایتی از جانب خدا و ائمه معصومین و حضرت ولیعصر (عج) است، صحبت و نظریه‌پردازی کرده‌اند. روایات مستند نیز همین را نشان می‌دهد. پس مشروعیت الهی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران امری قطعی و مسلم است و تا این مشروعیت احراز نشود، اساس نظام بر پایه‌ای محکم نخواهد بود. من با تحقیق در سیره رسول خدا و حضرت امیر (ع) و کتب مختلف روایی به این نتیجه رسیده‌ام که دو عامل نخست انتساب به خدا از طریق سلسله پیامبر و نبوت و دیگری رأی و رضایت مردم، نباشد، ولی فقیه قدرت حکومت ندارد.

وی افزود: حضرت امیرالمومنین (ع) ۲۵ سال خانه نشین بود و نتوانست حکم الهی رهبری جامعه را اجرایی کند، اما پس از اقبال و هجوم مردم به حضرت ایشان آن را پذیرفت و احیا کرد. حضرت در خطبه شقشقیه فرموده‌اند که مردم به شدت از من مطالبه می‌کردند که رهبرشان باشم، من دفع کردم اما فشار بسیار بود تا اینکه پذیرفتم. حضرت به وضوح اشاره کرده‌اند که اگر حضور حضار نبود ریسمان شتر خلافت را روی کوهانش می‌افکندند. این سخن حضرت نشان دهنده نقش مردم در حکومتی است که از نظر الهی بودن هیچ مشکلی ندارد.

مصباحی مقدم ادامه داد: در زمان غیبت کبرای حضرت ولیعصر نیز تمام شواهد بر ارجاع شیعیان توسط ائمه به فقهایی با خصوصیات و شرایط خاص است. روایات می‌گویند که خود مردم باید به دنبال فقیه بروند و از او مطالبه کنند و بار حکومت را روی دوشش بیندازند. خداوند در قرآن کریم فرموده است که ما پیامبران را همراه با نشانه‌های متقن و کتاب و همچنین میزان برای سنجش حق و باطل، میان مردم فرستادیم تا مردم خود قیام به قسط کنند. وظیفه نخست برای مردم است و آنها باید با راهنمایی پیامبر قیام به عدالت کنند. بنابراین مردم خود باید از بین کسانی که خصوصیات ویژه را دارند، کسی را به رهبری برگزینند. پس نقش اساسی مردم در انتخاب رهبر را خداوند به آنها داده است. فقیهی ولایت خواهد داشت که با رضایت مردم به میدان بیاید.

روایت سید مقاومت از ناشناخته ماندن ابعاد شخصیتی رهبری در ایران

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر خاطره‌ای از حضور در یک اجلاس علمی در لبنان گفت: سیدحسن نصرالله حدود ۶ سال قبل از بنده و تعدادی از دوستان برای حضور در بیروت و شرکت در اجلاسی با عنوان «اجتهاد و نوآوری» دعوت کردند. او خود در این مجمع سخنرانی فوق العاده‌ای داشت که من ندیدم جایی ترجمه و منتشر شود. آن سخنرانی بسیار زیبا و تاریخی بود.

مصباحی مقدم اضافه کرد: سید حسن نصرالله در آن سخنرانی گفت که «من این اجلاسیه را برپا کرده و از علمای جهان اسلام دعوت کردم تا شخصیت رهبر معظم آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را معرفی کنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ایران بسیار ناشناخته است.» سیدحسن نصرالله حق هم دارد. سطح شناخت او از رهبری را هیچیک از نخبگان ایرانی ندارد. او در آن سخنرانی خصوصیات رهبری را یک به یک بیان کرد و هندسه فکری و معرفتی رهبری در علوم مختلف را شرح داد. در مسائل نظامی، اجتماعی، سیاسی، در مورد مسائل مهمی چون حقوق زن و… حتی در مباحث حوزه‌های ادبیات و هنر، رهبری همیشه با دست پر و با پیشینه فکری و حکمی عمیق وارد شده است.

نمی‌توان آیت‌الله خامنه‌ای را با دیگر رهبران دنیا مقایسه کرد

مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای را با دیگر رهبران دنیا مقایسه کرد. البته ما از مقام والای حضرت امام (ره) نیز هرگز غفلت نمی‌کنیم اما بحث فعلی ما درباره رهبری است. مگر می‌شود بین ایشان و رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، رهبر چین و… مقایسه‌ای داشت؟ یک فاصله عظیم میان رهبری و آنها وجود دارد. همچنین باید مقایسه کنید شخصیت رهبری را با رهبران پیش از پیروزی انقلاب. رضا خان چگونه به پادشاهی انتخاب شد؟ امام (ره) زمانی فرمود که رادیوی کمپانی هند شرقی برای نخستین بار اعلام کرد که دولت علیه بریتانیا اراده کرده است که رضاخان میرپنج به پادشاهی و رهبری ایران انتخاب شود. پادشاهی محمدرضا چگونه بود و مردم چقدر در انتخاب او نقش داشتند؟ اصلاً او چه تحصیلاتی داشت؟

نباید در مساله ولایت فقیه تشکیک کرد

آیت‌الله مجتهد شبستری، عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و از اعضای مهم مجلسی که آیت‌الله خامنه‌ای را به رهبری و زعامت ایران پس از امام خمینی منصوب کرد، نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود. وی در بخشی از سخنان خود گفت: درباره ولایت فقیه در کتب فقهی ادله فراوانی اقامه شده است، مخصوصاً کتاب ولایت فقیه امام خمینی، آثار مرحوم ملأ احمد نراقی و نظریات مرحوم صاحب جواهر. صاحب جواهر وقتی بحث ولایت فقیه را مطرح کردند گفته‌اند که خیلی عجیب است اگر کسانی در این مساله تشکیک کنند چون از بدیهیات عقلی است حاکمیت ولایت فقیه در دوره غیبت کبری.

وی افزود: اگر میان علمای قدیم مطلبی درباره ولایت فقیه دیده نمی‌شود به این دلیل است که آنها احتمال نمی‌دادند که روزی حکومت به دست ولایت فقیه بیفتد. با این اوصاف اما اغلب فقها و محققان مسائلی را در این حوزه بیان کرده‌اند. در خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه حضرت امر (ع) می‌فرمایند: ای مردم به درستی سزاوارترین مردم به امر خلافت و امامت کسی است که نیرومندترین و تواناترین فرد نسبت به حکومت‌داری، اسلام‌شناس تمام است و داناترین فرد به ا حکام اسلامی به شمار می‌رود. یکی از فواید رهبری ولی فقیه این است که اگر فتنه گری خواست فتنه‌ای به پا کند، اول او را نصیحت می‌کند و بعد اگر گوش نسپرد مجازاتش می‌کند. مثل روندی که در سال ۸۸ رخ داد.

روایتی از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸

آیت‌الله مجتهد شبستری بخش دیگر از سخنان خود را به روایت خاطرات خود از جلسه خبرگان رهبری در روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ اختصاص داد: شامگاه ۱۳ خرداد بود که از دبیرخانه خبرگان زنگ زدند و گفتند فردا ساعت ۹ صبح جلسه است و خبر جانگداز فوت امام (ره) را نیز بیان کردند. خدا می‌داند که آن شب چه حالی داشتیم. هم از فقدان شخصیت بی‌بدیل و بی‌نظیر امام خمینی ناراحت بودم و هم نگران که آینده این کشور بعد از رحلت امام چه خواهد شد؟ همان شب جمله‌ای از امام خمینی یادم آمد که درباره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده بودند و همین بارقه‌ای از امید را در دلم زنده کرد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: صبح روز بعد جلسه تشکیل شد و در ابتدا وصیت‌نامه امام را قرائت کردند که تا ظهر به طول انجامید. پس از نماز و نهار جلسه ادامه پیدا کرد و ابتدا پذیرش استعفای مرحوم منتظری مطرح شد. بعد بحث به سمت رهبری شورایی یا فردی میل پیدا کرد. موافقان و مخالفان صحبت کردند و من دیدم که بحث دارد به انحراف می‌رود یادداشتی به هیأت رئیسه دادم. پاسخ آمد که فعلاً بحث رهبری شورایی مقدم است. آن زمان متمم قانون اساسی هنوز نوشته نشده بود و بحث شورایی یا فردی بودن رهبری جریان داشت.

آیت‌الله مجتهدشبستری گفت: پس از آنکه رهبری شورایی رأی نیاورد وارد موضوع رهبری فردی شدیم و افرادی مثل آیت‌الله گلپایگانی مطرح شدند. در زمانی که به نظرم رسید جلسه به نتیجه‌ای نخواهد رسید با صدای بلند خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که مدیریت جلسه را برعهده داشت گفتم: لطفاً مطالبی که امام خمینی درباره آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند و شما آنان را شنیده‌اید مطرح کنید تا بحث‌های متفرقه جمع شود و ایشان هم طبق فیلم‌هایی که از آن جلسه موجود است، سه روایت را مطرح کردند. اولین آن به جلسه‌ای برمی‌گشت که بعد از عزل آقای منتظری از قائم مقامی پیش آمد. در آن جلسه آقای هاشمی گفتند که اگر آقای منتظری عزل شود کسی را برای رهبری نداریم؛ امام در جواب فرمودند با وجود آقای خامنه‌ای غمی نخواهید داشت.

وی درباره دیگر روایت‌های مطرح شده توسط مرحوم آیت‌الله هاشمی در جلسه انتخاب رهبری گفت: مورد دوم جلسه خصوصی بود که در محضور امام مسئله رهبری مطرح شد و ایشان باز هم فرمودند با حضور سیدعلی مشکلی نداریم. روایت سوم از زبان حاج احمدآقا بود. از ایشان نقل شده است که در جمعی وقتی آقای خامنه‌ای در مقام رئیس جمهور به کشور کره رفته بودند و در مجلس آن سخنرانی می‌کردند به امام می‌گوید آقای خامنه‌ای خوب در این مسئولیت جا افتاده است امام نیز در پاسخ ایشان می‌فرمایند آقای خامنه‌ای شایستگی رهبری را داراست. آقای هاشمی این سه روایت در آن جلسه شهادت داد و البته چنانچه این اشارات امام نبود خبرگان رهبری به غیر از آقای خامنه‌ای به فرد دیگری نمی‌رسید و از ایشان شایسته‌تر نداشتیم اما توصیه‌های امام سبب تصریح و کسوت رأی‌گیری شد. آیت‌الله جنتی هم روزی در خطبه‌های نماز جمعه فرمودند که در آن جلسه بحث‌های خوبی مطرح شد اما سخن امام به دادمان رسید.

وی افزود: در شرایطی که مستکبران دنبال فرصت بودند و لحظه‌شماری می‌کردند تا انقلاب اسلامی بعد از امام خمینی از بین برود با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای تیرشان به سنگ خورد. آنها دیدند بعد از ۲۴ ساعت ارتحال امام، رهبری عالیقدر انتخاب شد، رهبری که نه تنها در داخل مدیریت ایشان را می‌بینیم بلکه غیرمسلمانان هم به شایستگی ایشان اذعان دارند. اکنون که در پنجمین دوره مجلس خبرگان حضور دارم و به عنوان عضوی از کمیته تحقیق فعالیت می‌کنم نه تنها نقطه ضعفی از ایشان مشاهده نکردیم بلکه روز به روز قدرت و مدیریت ایشان را هم در مسائل داخلی و بین‌الملل بهتر احساس می‌کنیم. انشاالله مجلس فعلی و دولت آینده با توجه به سخنان رهبری کشور راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی فعلی بیابند. تئوری اقتصاد مقاومتی ایشان حلال مشکلات ماست. اگر به ایده‌ها و هشدارهای رهبری توجه می‌شد بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در انتهای سخنان خود با اشاره به کتاب سند انتخاب گفت: بخش‌هایی از این کتاب را خواندم و دیدم که این کتاب نسبت به کتاب‌های دیگر جامع‌تر و کامل‌تر است و هم مسائل ماقبل و هم مسائل مابعد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای را بررسی کرده و واقعاً سندیت دارد.

شناخت اسلام بدون شناخت ولایت امکان‌پذیر نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله حسینیان، در این مراسم گفت: مسئله ولایت فقیه از مسائل ماهوی اسلام است چه ولایت رسول خدا چه ولایت امام علی (ع) و چه ولایت فقها. این ولایت اصل و تعریف جامع از اسلام است و بدون شناخت ولایت اسلام شناخته نخواهد شد. شبهه‌ای که در خاتمیت مطرح می‌کنند که با رحلت حضرت پیامبر اکرم آیا تشریع و قانون‌گذاری دین منقطع می‌شود؟ شیعه معتقد است که خیر. گرچه با خاتمیت باب وحی بسته شد، اما باب الهام و علوم انتقالی از رسول خدا به حضرت امرالمومنین و ائمه هدی باز شده است. بنابراین با خاتمیت تشریع و قانون‌گذاری و تبیین دین به اتمام نرسید. مساله ولایت فقها هم ادامه خاتمیت است تا باب آن تا ظهور امام زمان (عج) روی مردم مؤمن باز خواهد ماند.

دموکراتیک‌ترین شیوه انتخاب رهبر در ایران رخ داد

وی در ادامه به روند انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به سکانداری انقلاب اشاره کرد و گفت: شیوه انتخاب رهبری در تشیع از دموکراتیک‌ترین انتخاب‌ها در تاریخ بشر است. به شیوه انتخاب امام راحل به عنوان رهبری مملکت نگاه کنید؟ نه حزب، نه گروهی خاص، نه سازمان و نیروهای مسلح و نه هیچ مؤلفه دیگری در این انتخاب دخیل نبود و امام هیچیک از اینها را نداشت، اما در اثر مرور زمان و کشف مردم از علم، نوع زیستن، رفتار، منش و تقوای امام باعث شد تا ایشان به عنوان رهبری بی‌بدیل مورد قبول قاطبه امت قرار گیرد. این انتخاب نه توسط کارت الکترال صورت گرفت و نه توسط احزاب و گروه‌هایی خاص، بلکه مبنا کشف مردم کوچه و بازار بود و با ایمان آنها نیز رهبری ایمان مشخص شد و شکل گرفت.

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود به شیوه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان زعیم انقلاب و مردم ایران اشاره کرد و گفت: انتخاب مقام معظم رهبری نیز منطقی‌ترین و دموکراتیک‌ترین شیوه انتخاب بود. عده‌ای از خبرگان که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده بودند دورهم نشستند و فردی را که دارای شرایط و خصوصیات شخصیتی مشخصی بود به رهبری انتخاب کردند. اگر دنیا روزی به این نتیجه برسد که باید روئسای جمهور را خبرگان از بین آگاهان انتخاب کنند، بسیاری از مشکلات جهان برطرف خواهد شد. تنها در این صورت است که شخصیت‌های ناقص العقلی چون ترامپ دیگر به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور دنیا انتخاب نخواهند شد.

حسینیان ادامه داد: رهبر انقلاب کشور را در این دنیای تاریک و پرگردنه به خوبی هدایت کرده است. شیوه او در هدایت دقیق انقلاب و نظام آمریکا را به زانو درآورده و شکست عظیمی را به آنها وارد کرده است. این شکست تا به حدی است که کشتی‌های نفتکش ما به سوی ونزوئلا می‌روند و آمریکا با آن همه تهدید و گنده گویی جسارت هیچ اقدامی علیه آنها را ندارد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به این نکته که اکنون سطح رهبری میان کشورهای جهان پایین آمده است، گفت: زمانی افرادی مثل ژنرال دوگل و آیزنهاور رهبر کشورهای دنیا بودند، اما اکنون دیوانه‌هایی مثل ترامپ و… رهبر شده‌اند و بلبشوی عجیبی بر جهان حاکم کرده‌اند. در این بلبشو مقام معظم رهبری کشور را از مهلکه‌های مختلف نجات داد. اراده ایشان باعث شده تا امروز انقلاب با اقتدار بیشتر به پیش برود و کشور هر روز قدرتمندتر از دیروز شود.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین درباره کتاب «سند انتخاب» نیز اشاره کرد: این کتاب بر مبنای اسناد کتبی، صوتی، تصویری و تاریخ شفاهی کسانی که در مجلس انتخاب مقام معظم رهبری حضور داشتند، تدوین شده است و به شبهات مطرح شده پیرامون آن جلسه پاسخی دندان شکن می‌دهد. مستندترین کتاب درباره انتخاب رهبری همین اثر است. این کتاب نشان می‌دهد که همه راه‌های قانونی طی شد تا رهبری بی‌بدیل به سکانداری انقلاب انتخاب شود.