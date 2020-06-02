افزایش۲۶ درصدی واردات نهاده های دامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با تدابیر اندیشیده شده صنعت مرغداری به سود معقولی رسیده است.



این مقام مسئول در خصوص دلایل شکل‌گیری بحران در ماه‌های ابتدایی سال در صنعت مرغداری ادامه داد: افزایش میزان جوجه ریزی مازاد بر تقاضای بازار، سبب شد قیمت‌ها به کمتر از قیمت مصوب یا به عبارت دیگر قیمت تمام شده برسد؛ به عبارت دیگر افزایش میزان جوجه‌ریزی بالاتر از عدد مصوب کارگروه تنظیم بازار (یعنی ۱۲۵ میلیون قطعه) توسط حدود ۲۴ هزار مرغداری مجاز و بیش از ۶ هزار مرغداری غیرمجاز در بهمن ماه سال ۹۸ که مرغ آن در فروردین ماه به بازار عرضه می‌شود در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بود چرا که حجم جوجه‌ریزی با هدف بهره‌مندی از افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان به ۱۴۱ میلیون قطعه رسید.



کلامی گفت: شرایط بازار ماه‌های نخست امسال، به دلیل شیوع کرونا متفاوت‌تر از سال‌های پیش بود و بسته شدن رستوران‌ها، هتل‌ها و غذاخوری‌ها زمینه کاهش شدید مصرف مرغ را ایجاد کرد.



وی درباره تغییرات قیمتی رخ داده در سطح بازار گفت: قیمت جوجه یک روزه در شرایط کنونی اصلاح شده و طبق گزارش‌های رسیده قیمت جوجه یک روزه از ۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال در فروردین ماه سال جاری به بالاتر از دو هزار تومان رسیده که نوید جوجه‌ریزی مناسب را به سیاست گذار می‌دهد.



به گفته کلامی سقف جوجه‌ریزی برای دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۰۵ میلیون قطعه تعیین شده است.

وی در جواب این پرسش که آیا تدابیری برای تأمین نهاده‌های وارداتی صنعت دام و طیور اتخاذ شده است؛ گفت: هم اکنون با همکاری بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز، حجم واردات ذرت با رشد روبرو شده است.



این مقام مسؤول با اشاره به میزان واردات این نهاده مورد استفاده در صنعت دام و طیور افزود: از ابتدای امسال تا ابتدای خرداد ماه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور شده که در مقایسه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن وارداتی در سال ۹۸ افزایشی ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.



سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تشکل‌های موضوعی صنعت مرغداری و وزارت جهاد کشاورزی متعهد شدند که با تعدیل میزان جوجه‌ریزی، قیمت‌های بازار بالاتر از قیمت مصوب سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نباشد.



کلامی افزود: در همین دوره زمانی رکورد جمع‌آوری مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اقدامی بی‌سابقه به روزانه ۲۰۰۰ تن افزایش یافت، این رقم در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰۰ تن بوده است. با هدف ساماندهی بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف شد نسبت به جمع‌آوری مرغ مازاد بر ذخایر مصوب با نرخ مصوب و تا سایز ۲۰۰/۲ گرم اقدام نماید.



سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: در عین حال وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد مشروط بر حفظ تعادل بازار مرغ نسبت به جمع‌آوری تخم مرغ مازاد و صادرات مازاد مرغ مادر گوشتی تا سقف ۶ هزار تن بدون عوارض صادراتی به‌گونه‌ای که قیمت جوجه یک‌روزه با نرخ مصوب عرضه شود، اقدام کند.



به گفته وی صادرات گوشت مرغ شرکت پشتیبانی امور دام کشور توسط مباشرین بخش خصوصی طرف قرارداد با شرکت مذکور (برای نو و کهنه نمودن ذخایر گوشت مرغ) بدون پرداخت عوارض صادراتی بلامانع اعلام شد و در سایر موارد عوارض صادراتی گوشت مرغ از ۵,۰۰۰ تومان به ۱,۵۰۰ تومان کاهش یافت.



این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین مقرر شده است وزارت جهاد کشاورزی فهرست واحدهای تولیدی زنجیره تأمین گوشت مرغ را که به دلیل افزایش تولید و کاهش مصرف مرغ ناشی از بروز بیماری کرونا، دچار مشکل نقدینگی شده اند را جهت به تعویق انداختن سررسید پرداخت حداقل به مدت ۶ ماه، رسماً به بانک مرکزی اعلام کند تا بر اساس مصوبه دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدام لازم در این خصوص صورت گیرد.



کلامی اطمینان داد با توجه به حجم ذخایر قابل توجه مدیریت بازار طی دو ماه آتی تضمین شده است و وزارت جهاد نیز متعهد شده است تدابیر لازم برای تداوم تولید را در نظر بگیرد.



به گفته وی درخواست تمدید دوره کاهش عوارض صادرات مرغ و صدور مجوز صادرات با عوارض ۱۵۰۰ تومانی نیز ارائه شد که با موافقت حاصل شده تا پایان خرداد ماه مجوز صادرات مرغ با عوارض ۱۵۰۰ تومانی تمدید شده است.



گفتنی است؛ در حال حاضر قیمت مرغ گرم بین ۱۱ هزار و پانصد تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان بهمن و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۳ هزار تومان در خرده فروشگاه‌ها است.