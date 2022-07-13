به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به رئیس جمهور از تأخیر در تسویه مطالبات ارزی شرکت‌های واردکننده انتقاد کرد، در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۶۰۱ مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ به استحضار می‌رساند؛ بدهی ارزی دولت به تأمین کنندگان کالاهای اساسی دو ماهه شد. همانطور که قبلاً به استحضار رسیده است با وجود گذشت ۶۰ روز از تحویل ۴۶۰ هزار تن نهاده دامی به نرخ ارز ترجیحی توسط ۲۰ شرکت بخش خصوصی از طریق سامانه بازارگاه هیچیک از وعده‌های مسئولین ذیربط در تأمین فوری ارز این محموله‌ها محقق نشده است.

این تأخیر خسارت‌های جبران ناپذیر به فعالین حلقه اول زنجیره تولید پروتئین کشور ایجاد کرده و قطعاً موجبات بی اعتمادی به وعده‌های مسئولین را در پی خواهد داشت. قطعاً تصدیق خواهید فرمود که حسب فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در شرایط حاضر هیچ چیز خسارت بارتر از اقداماتی که باعث سلب اعتماد از اعتبار مسئولین باشد نیست. متأسفانه این وضعیت از جمله مصادیقی است که کاملاً با تلاش‌های شبانه روزی و مجاهدانه جنابعالی مبنی بر اثبات صادق الوعده بودن دولت سیزدهم در تعارض می‌باشد.

متأسفانه به استحضار می‌رساند کلیه مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده تاکنون نیز بی نتیجه و بی پاسخ مانده است. لذا تنها امید ما دستور صریح و عاجل شخص ریاست محترم جمهور در پاسخ به درخواست استمداد ۲۰ شرکتی هست که به معنی واقعی کلمه گرفتار شده‌اند. جناب آقای رئیس جمهور، در حالی که قرار بود دولت برای تأمین کسری نقدینگی واردکنندگان پس از آزادسازی نرخ ارز، منابع ریالی به این بخش تخصیص دهد، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با بلوکه شدن ۲۷۰ میلیون یورو منابع این بخش در این شرایط ویژه اقتصادی و بین المللی روند تأمین به موقع و مکفی نهاده‌های دامی با چالش نیز مواجه شده است.

بدیهی است انتظار می‌رود عملکرد دولت هم متأثر از شعارها و دستورات صریح و مؤکد جنابعالی در راستای حفظ سرمایه‌ها و پشتوانه مردمی دولت در حوزه‌های اقتصادی بوده و در این مورد خاص نیز شخص ریاست محترم جمهور دستورات لازم در این زمینه را به صورت عاجل صادر فرمایند.

امیدواریم دولتی که صادق الوعده بودن و حق طلبی را سرلوحه شعارهای خود می‌داند، در ایفای حقوق و مطالبات فعالین اقتصادی در این شرایط سخت اسباب دلگرمی و اعتماد به وعده‌های مسئولین را بیش از پیش فراهم نماید.