ساختمان شهرداری کلاردشت موزه تاریخی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ایزدی در جلسه فرمانداری کلاردشت با تاکید بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه شهرستان کلاردشت گفت: این شهرستان می‌توانند با استفاده از امکانات موجود به عنوان قطب فرهنگی بسیار غنی مازندران مطرح شود.



وی همچنین به تپه کلار، ابنیه تاریخی سرم سازی و دخانیات، کاخ اجابیت و روستاهای بافت تاریخی مثل شکرکوه، پیمبور و همچنین ثبت جهانی فرش کلاردشت وشهر ملک جو به عنوان شاخص ترین جاذبه‌های شهرستان کلاردشت یاد کرد و افزود: ساختمان شهرداری کلاردشت به موزه تاریخ شهر تبدیل خواهد شد.



معاون میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه وجود موزه به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری از جمله دغدغه‌های وزارت متبوع است خاطرنشان کرد: به زودی طرح مطالعاتی ایجاد موزه تاریخ شهر کلاردشت با انتخاب مشاور تدوین خواهد شد.