سیاوش چراغی‌پور بازیگر سریال «پدر پسری» درباره حضور در این مجموعه که از شبکه پنج پخش می‌شود به خبرنگار مهر بیان کرد: من از یک سوم پایانی قصه به گروه پیوستم و از ابتدا در جریان کار و قصه نبودم. ولی به هر حال می‌دانم که این قصه یک قصه مدل آپارتمانی و بیشتر برای فضاهایی نوشته شده است که می‌توانند با دکور و اِلمان‌های ساده آن را کار کنند.

وی ادامه داد: این سریال در دفتر آقای جودی تهیه‌کننده کار کلید خورد که به دلیل پشتوانه کاری‌شان سریال‌هایی را کار کردند که به اندازه خودشان پروداکشن زیادی داشته است و فضاهای متفاوت و متنوعی را در کارهایش ایجاد کرده است. تا آنجا که می‌دانم فضای کار با نظر تهیه‌کننده از مدل دکوری که در یک سوله هم قابل فیلمبرداری بود خارج شد و در دل یک آپارتمان قرار گرفت همچنین لوکیشن‌های بیرونی به کار اضافه شد تا یک تنوع بصری برای بیننده ایجاد شود. البته خروجی‌ای که ما می‌بینیم بازهم چندان رضایت بخش نیست و در عین حال نجات‌یافته آن فیلمنامه اولیه است.

سریال‌سازی به پول و نگاه نو نیاز دارد

بازیگر «فوق لیسانسه‌ها» با اشاره به اهمیت بودجه برای تولید سریال عنوان کرد: سریال‌سازی، وقت، پول و نگاه نو نیاز دارد. گروه نویسندگان باید ماه‌ها در طرح داستان، دیالوگ‌ها، ساخت موقعیت‌ها همفکری کنند و بازیگران هم وقت بیشتری برای تمرین صرف کنند.

وی درباره خروجی «پدر پسری» با توجه به فیلمنامه آن عنوان کرد: بحث اصلی این است که متن این کار اصلاً برای یک سریال به این معنی که الان در حال پخش است نوشته نشده بود و همه سعی کردند به متن اولیه یک کیفیت قابل‌توجهی بدهند و به‌نوعی آن را نجات دادند.

مدیران نتوانستند توازن شبکه‌ها را مدیریت کنند

وی درباره پخش این سریال و اینکه چقدر موردتوجه قرار گرفته است، بیان کرد: متأسفانه من احساس می‌کنم مدیران تلویزیون نتوانسته‌اند توازن بین شبکه‌ها را مدیریت کنند که حتی شبکه‌های استانی هم بتوانند باقدرت مانند شبکه‌های اصلی برنامه‌سازی کرده و مخاطب جذب کنند. مردم ما بیشتر سه شبکه اصلی را می‌شناسند آن‌هم به این دلیل است که در مناسبت‌ها کارگردان‌های مطرح بهترین فیلم‌های خودشان را از این سه شبکه پخش می‌کنند.

چراغی‌پور اضافه کرد: حضور برنامه‌سازان و کارگردانان با تجربه در هر شبکه‌ای می‌تواند سکوی پرتاب آن شبکه شود مثل شبکه نسیم که در مدت زمان کم هم توانست مخاطبان خودش را جذب کند.

وی در پایان بیان کرد: مدیران شبکه‌ها باید نیازهای مخاطبان را بسنجند و هدفشان فقط پر کردن تایم شبکه و ارائه دادن آمار نباشد. با حجم انبوه شبکه‌های مختلف مردم ما حق انتخاب بیشتری پیدا کردند و فیلم‌ها و سریال بزرگ و پرقدرت خارجی یکی از رقیب‌های سرسخت تلویزیون است و همه این‌ها کار را برای مدیران شبکه بسیار سخت می‌کند و تلاش بیشتری برای جذب مخاطب می‌طلبد.