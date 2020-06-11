صندوق بین المللی پول کمک ۵میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، هیأت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول درخواست وام ۵ میلیارد دلاری اوکراین برای کمک به اقتصاد این کشور را تصویب کرد. پاندمی کرونا اقتصاد این کشور اروپای شرقی را به رکود کشانده است.

آی‌ام‌اف در بیانیه خود گفت که اوکراین ۲.۱ میلیارد دلار از این وام ۱۸ ماهه را فوراً دریافت خواهد کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، در حساب توئیتر رسمی خود اعلام گفت: این میزان ۲۰۰ میلیون دلار از مقدار برنامه‌ریزی شده ابتدایی بیشتر است. این برنامه کمک مالی جدید به حل مشکلات به وجود آمده از بحران کووید ۱۹ کمک خواهد کرد.

زلنسکی گفت: آی‌ام‌اف در موقع نیاز دوست خود به عنوان شریکی قابل اعتماد ظاهر شد.

مدیرکل آی‌ام‌اف، کریستالینا جورجیه‌وا، گفت: باغی مبلغ این وام از طریق برنامه ۴ بازنگری اقتصادی توزیع خواهد شد.

جورجیه‌وا گفت: این وام‌ها بیشتر بر روی تثبیت اقتصاد تمرکز دارند تا اصلاحات ساختاری.

پیش‌بینی می‌شود اقتصاد اوکراین امسال ۵ درصد آب برود. تنها در سه ماهه دوم امسال اقتصاد اوکراین ۱۲ درصد نسبت به سال قبل افت کرد.