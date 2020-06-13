تمهیدات بازگشایی استخر آزادی برای ملی پوشان شنا اندیشیده شد

محمدهادی بیداریان مدیر استخر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت استخر گفت: استخر آزادی همچنان مجوز بازگشایی ندارد و تعطیل است. ظاهرا قرار است برای تمرین تیم های ملی تمهیداتی اندیشیده شود و بر اساس رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه بازگشایی استخر را برای تیم ملی شنا صادر کنند. پیش بینی کمیته فنی این است که به زودی مجوز صادر شود.

بیداریان در پاسخ به این سئوال که در صورت بازگشایی استخر مشکلی برای ملی پوشان پیش نخواهد آمد، گفت: مشکلی وجود ندارد، استخر آماده استفاده است و از نظر کیفیت آب و نکات بهداشتی مشکلی وجود ندارد. استخر ضدعفونی شده و آماده بازگشایی برای ملی پوشان است.

وی درباره استفاده عموم نیز گفت: برای عموم هنوز شرایط مهیا نیست و صرفا استخر آزادی برای تیم ملی شنا استفاده خواهد شد.