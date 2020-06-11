به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو صبح پنج شنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و مشکلات شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک که با حضور محمدتقی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و با حضور فرمانداران، معاونین، بخشداران و شهرداران شهرستان‌ها، نماینده مردم در مجلس و مدیران کل استانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان ورامین برگزار شد اظهار داشت: کم آبی مهم‌ترین چالش پیش روی ساکنین دشت ورامین است.

فرماندار ورامین گفت: تشکیل شرکت تعاونی پسماند به منظور دفع بهداشتی زباله‌های جنوب‌شرق موضوع مهمی است که با وجود برگزاری جلسات متعدد، به نتیجه مطلوب نرسیده است.

کاغذلو افزود: به منظور احداث سوله مدیریت بحران، زمینی در منطقه چاله‌غازان ورامین در نظر گرفته شده که تا کنون اقدامی در خصوص آن صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: تاریکی مطلق کمربندی شمالی ورامین- پیشوا به عنوان دیگر مشکل ساکنان دشت ورامین است که قرار بود مدیریت آن به شهرداری ورامین واگذار شود و تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.

فرماندار ورامین بیان داشت: کم‌آبی، مهمترین مشکل کشاورزی دشت ورامین است، تسریع بخشیدن به پروژه فاز دوم انتقال پساب تصفیه شده جنوب تهران به دشت ورامین می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات کمبود آب را برطرف کند که در این زمینه باید تمهیدا ت لازم صورت بگیرد.