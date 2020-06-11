توسعه کشت باغات در اراضی شیب دار ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح روز پنجشنبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی در محل استانداری ایلام اظهار کرد: باید با اجرای طرح های آبخیزداری و کشت درختان مثمر مانند پسته، بادام، زیتون، انجیر، گیاهان دارویی، گل های نرگس و محمدی در حاشیه این طرح ها از تخریب خاک جلوگیری شود.

استاندار ایلام تصریح کرد: ایجاد باغات در اراضی شیبدار در ابتدا به صورت پایلوت در برخی اراضی اجرایی و بعد از حصول نتیجه سایر کشاورزان را برای اجرای آن طرح ها ترغیب کنند.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: باید از کشت درختان مثمر مانند پسته، بادام، زیتون، انجیر، گیاهان دارویی، گل های نرگس و محمدی در این اراضی استفاده شود.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزان استان برای کشت برنج با توجه به مسئله کم آبی، افزود: مجوز کشت برنج محلی در سطح حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی مستعد استان از جمله دشت عباس، سیروان و چرداول اخذ و شرکت امور آب منطقه ای استان نیز موظف به تامین آب این اراضی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی هم گفت: استان ایلام مستعد پرورش انواع درختان چون انجیر، بادام، فندق، پسته، زیتون، گل نرگس، محمدی و گیاهان دارویی است که می توان این ارقام را در نقاط مختلف استان ایلام با حفظ اراضی جنگلی و خاک حاصلخیز تولید کرد.

محمدعلی طهماسبی یادآور شد: علاوه بر توسعه باغات شیبدار، استان ایلام پتانسیل توسعه طرح های گلخانه ای را دارد و به عنوان مثال هندوانه به جای کشت تخمی مزرعه در محیط گلخانه نشا شود که این اقدام موجب کاهش مصرف اب، هزینه و ریسک های جوی و تسریع در بازدهی محصول می شود.