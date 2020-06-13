دو هزار و ۵۰۰ تن برنج در قم توزیع شد

محمود سیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع مستمر و پایدار کالاهای اساسی در فروشگاه‌های بزرگ و معتبر قم، افزود: در این طرح کالاهایی همچون برنج، شکر، قند، روغن، چای و گوشت قرمز و مرغ منجمد به‌صورت مستمر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ استان توزیع می‌شود و شهروندان می‌توانند این کالاها را با قیمت مناسب‌تر از سایر مراکز فروش تهیه کنند.

وی بیان کرد: طی دو ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۴۹۱ تن برنج، سه هزار و ۵۹۶ تن شکر، هزار و هفت تن قند، ۱۲۱ تن گوشت قرمز منجمد، ۳۱ تن گوشت مرغ منجمد، ۴۹۴ تن روغن نباتی و یک‌تن چای در قم توزیع شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به رصد بازار استان به صورت روزانه توسط بازرسان سازمان صمت، افزود: با هرگونه تخلف در عرضه کالاها برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تلاش برای جذب بیشتر کالاهای اساسی در قم، تصریح کرد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در زمینه هر گونه تخلف به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.