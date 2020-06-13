به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نجابتی هنرمند طراح گرافیک و مسئول کانون هنر شیعی در حاشیه کارگاه گرافیک همدلی که با موضوع مردم‌داری و کرامت انسانی در سیره رضوی در مشهد مقدس در حال برگزاری است با بیان اینکه طراحان کشور با نیت همدلی با مردم و تعامل بیشتر با جامعه در این کارگاه دور هم گرد آمده‌اند، اظهار داشت: این هنرمندان طی سه روز برگزاری این کارگاه آثاری با استفاده از روایات و احادیث رضوی تولید می‌کنند که در دهه کرامت در سطح جامعه اکران خواهد شد.

وی با بیان اینکه هنرمندان طراح برای هر مناسبتی یک اردوی جهادی را تشکیل می‌دهند، گفت: این هنرمندان سعی می‌کنند در حد توان و دانش گرافیک خود در حوزه ارتباط بصری پیام‌هایی را در موضوعات و پدیده‌هایی که در جامعه رخ می‌دهد به کار ببندند و سهم‌شان را در مشارکت با مردم نشان دهند.

مسئول کانون هنر شیعی، موضوعات سیاسی از جمله استکبارستیزی، نفوذ، روز جهانی قدس و سایر مسائل داخلی و منطقه‌ای را از جمله موضوعات موردتوجه طراحان در کارگاه‌های جهادی عنوان و خاطرنشان کرد: البته فعالیت‌های این هنرمندان محدود به موضوعات سیاسی نیست بلکه در بسیاری از اتفاقات اجتماعی از جمله زلزله، سیل، شهادت سردار سلیمانی، روایت زیبایی که در بحث کرونا اتفاق افتاد و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که مشارکت مردمی نیاز بوده، این رسالت را بر دوش خود حس کردند و به سهم خود فعالیت‌هایی را در فضای رسانه به سمع و بصر مخاطبان رساندند.

وی در همین راستا تمرکز کارگاه همدلی را که با حضور طراحانی از شهرستان‌های مختلف کشور برگزار شده را مواسات با مردم عزیز روستاهای سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: هر چند این کارگاه‌ها جهادی شکل می‌گیرد اما قرار است همان مقدار عوایدی که ممکن است برای هزینه‌های جاری موردنیاز باشد به خرید یک دستگاه آب‌شیرین‌کن برای مناطق محروم سیستان بلوچستان اختصاص یابد.

نجابتی در ادامه با بیان اینکه این فعالیت‌ها محدود به افراد خاصی نیست، یادآور شد: درهای این کارگاه‌ها و بسیاری از اتفاقاتی که در این سال‌ها رقم خورده همواره بر روی دوستان هنرمند باز بوده، به گونه‌ای که در کارگاه همدلی شاهد حضور افرادی بودیم که سابقه آشنایی با آن‌ها نداشتیم اما برای خدمت صادقانه، عاشقانه و خالصانه در فضای هنری دور هم جمع شدیم.

وی با بیان اینکه دست یاری به سمت هنرمندان دغدغه‌مندی که حس می‌کنند در این فضا می‌توانند مؤثر باشند دراز می‌کنیم، اظهار داشت: در این فعالیت جهادی هیچ مرزبندی وجود ندارد و مرز ما خدمت و مسائل موردنیاز و مبتلابه جامعه است که لازم است برای آن در فضای بصری نسخه‌ای بپیچیم و بتوانیم کمکی در رفع مشکلات انجام دهیم.

این طراح گرافیک در پایان تأکید کرد: امیدواریم در فعالیت‌های بعدی شاهد حضور گسترده‌تری از هنرمندانی باشیم که به این فضا دلبسته و علاقه‌مند هستند و دغدغه خدمت در این فضا را در خود احساس می‌کنند.