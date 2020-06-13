فاز نخست پروژه آبرسانی به روستاهای غیزانیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز نخست پروژه آبرسانی به بخش غیزانیه و روستاهای تحت پوشش آن، پیش از ظهر امروز با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان افتتاح شد.

بر اساس اعلام شرکت آب و فاضلاب اهواز طرح افتتاح شده شامل: افزایش حدود سه برابری ظرفیت انتقال آب، انتقال ۱۶ هزار و ۸۰۰ مترمکعب آب در شبانه روز با اجرای ۲۳ کیلومتر خط ۶۰۰ میلی متری به سمت تأسیسات روستای صفیره، عبور خط از لوله‌های مدفون و روکار نفت و گاز، عبور از کانال‌های آبیاری و زهکشی و جاده‌های اصلی و فرعی، آبگیری مخازن تقویت فشار آب صفیره و شستشوی خطوط و اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب است.

توسعه تصفیه خانه شهید الماسی شیبان و اصلاح سیستم پساب، توسعه و راه اندازی پاروهای لجن روب، اصلاح فیلترهای تحت فشار، توسعه ایستگاه پمپاژ آب پاک و ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای برق و توسعه ایستگاه تقویت فشار روستای صفیره از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته در این پروژه است.

همچنین عصر امروز نیز قرار است فاز دوم طرح آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه کلنگ زنی شود. فاز دوم این پروژه شامل: هدایت خط انتقال آب از تأسیسات روستای صفیره تا نزهه و مابقی روستاها، اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال ۶۰۰ میلی متر، اجرای هشت کیلومتر خط ۵۰۰ میلی متر حد فاصل ایستگاه‌های تقویت فشار روستای صفیره تا نزهه و توسعه ایستگاه تقویت فشار نزهه است.