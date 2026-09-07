سیدمحمد حسینی صاحب‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه معضل سگ‌های بلاصاحب به یکی از دغدغه‌های شهروندان در بسیاری از شهرهای کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: پیام‌ها و گلایه‌های متعددی از سوی شهروندان کاشانی درباره حضور سگ‌های بلاصاحب دریافت می‌کنیم و شهرداری نیز این موضوع را به صورت روزانه پیگیری می‌کند.

وی افزود: در شهر کاشان یک اکیپ زنده‌گیری فعال است که بر اساس برنامه‌ریزی هفتگی، هر روز در یکی از مناطق شهر حضور پیدا کرده و نسبت به زنده‌گیری و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اقدام می‌کند.

رئیس اداره امور عمومی شهرداری کاشان با اشاره به هزینه‌های زنده‌گیری و نگهداری این حیوانات گفت: به طور متوسط زنده‌گیری هر قلاده سگ حدود دو میلیون تومان برای شهرداری هزینه دارد و با انتقال حیوان به پناهگاه و هزینه‌های نگهداری و تأمین غذا، این رقم برای هر قلاده به حدود پنج میلیون تومان افزایش می‌یابد.

وی یکی از چالش‌های جدی در مدیریت سگ‌های بلاصاحب را غذارسانی در محدوده شهری دانست و گفت: برخی افراد خود را به عنوان حامی معرفی می‌کنند و در داخل شهر به سگ‌ها غذا می‌دهند؛ این اقدام از نظر مدیریت شهری صحیح نیست، چراکه موجب جذب حیوانات به داخل شهر می‌شود.

حسینی صاحب آبادی ادامه داد: وقتی در اطراف شهر به سگ‌ها غذا داده شود، احتمال حضور آنها در محدوده شهری کاهش پیدا می‌کند، اما غذارسانی در داخل شهر باعث می‌شود حیوانات به مناطق مسکونی و معابر جذب شوند.

وی با اشاره به احتمال انتقال سگ‌ها از خارج شهر به محدوده کاشان گفت: احتمال زیادی وجود دارد که برخی سگ‌ها از خارج شهر به داخل محدوده کاشان منتقل و رهاسازی شوند که تاکنون دو مورد از این تخلف را به صورت مستند شناسایی کرده‌ایم.

رئیس اداره امور عمومی شهرداری کاشان از شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را مستندسازی کنند و افزود: اگر شهروندان مشاهده کردند خودرو، کامیون یا وسیله نقلیه‌ای اقدام به تخلیه و رهاسازی سگ‌ها در شهر یا محدوده کاشان می‌کند، از صحنه عکس یا فیلم تهیه کرده، پلاک خودرو را یادداشت و موضوع را به شهرداری اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: برای شهروندانی که بتوانند چنین تخلفی را به صورت مستند به شهرداری ارائه کنند، امکان تقدیر و پرداخت مژدگانی در نظر گرفته خواهد شد.

حسینی صاحب آبادی همچنین از استقبال شهروندان از طرح حمایت از حیوانات خبر داد و گفت: امسال ۲۳ نفر برای حمایت از سگ‌های بلاصاحب مراجعه کرده و تعدادی از این حیوانات را به عنوان حامی پذیرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که شرایط لازم برای حمایت از این حیوانات را داشته باشند، می‌توانند به شرکت مدیریت پسماند شهرداری کاشان واقع در خیابان مدرس، نبش کوچه سیاست ۱۰ مراجعه کنند.

رئیس اداره امور عمومی شهرداری کاشان افزود: شهروندانی که مواد غذایی برای حمایت از این حیوانات در اختیار دارند نیز می‌توانند اقلام خود را به همین نشانی تحویل دهند.