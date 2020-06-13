سارق سابقه دار پس از دستگیری به ۳۰ فقره سرقت در سنندج اعتراف کرد

سردار علی آزادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی افزایش وقوع سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره در برخی از نقاط شهرستان سنندج، تحقیقات برای شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و استفاده از بانک اطلاعاتی سارقان سابقه دار و بررسی دوربین‌های مداربسته، سارق سابقه دار و حرفه ای ساختمان‌های نیمه کاره شناسایی و طی یک عملیات پلیسی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان ادامه داد: در تحقیقات تخصصی به عمل آمده و ارائه شواهد و مدارک از سوی مأموران متهم چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت و به ۳۰ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه کاره و سرقت سیم‌های کابل برق اعتراف کرد.

سردار آزادی با اشاره به دستگیری یک مالخر و کشف تعداد زیادی اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، ادامه داد: پس از بازسازی صحنه‌های سرقت، متهمان برای انجام مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.