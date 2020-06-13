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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۱

با افزایش محسوس دما

گرمای تابستان این هفته به کرمانشاه می‌رسد

گرمای تابستان این هفته به کرمانشاه می‌رسد

کرمانشاه- ‌مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: در روزهای آینده افزایش دمای محسوسی در سطح استان خواهیم داشت.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی هوای استان تا روز چهارشنبه غالباً صاف گاهی اوقات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود در نواحی مرزی شاهد حاکم شدن غبار رقیق بر جو منطقه باشیم.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوای استان تا روز دوشنبه بدون تغییر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شاهد افزایش دمای محسوس در سطح استان کرمانشاه باشیم.

خسروی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مرکز استان بین ۱۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

وی گفت: در این بازه زمانی سومار با ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سنقر و اسلام آباد غرب با هشت درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 4947934

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