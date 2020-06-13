محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل دادههای هواشناسی هوای استان تا روز چهارشنبه غالباً صاف گاهی اوقات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: همچنین پیشبینی میشود در نواحی مرزی شاهد حاکم شدن غبار رقیق بر جو منطقه باشیم.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوای استان تا روز دوشنبه بدون تغییر خواهد بود. پیشبینی میشود در روزهای سهشنبه و چهارشنبه شاهد افزایش دمای محسوس در سطح استان کرمانشاه باشیم.
خسروی عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای مرکز استان بین ۱۲ و ۳۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
وی گفت: در این بازه زمانی سومار با ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین و سنقر و اسلام آباد غرب با هشت درجه خنکترین نقاط استان بودند.
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