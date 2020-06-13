به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۲۴ خردادماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز است و گاز مایع مجتمع گاز پارس‌جنوبی (شرکت ملی گاز ایران) در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

روز چهارشنبه (۲۱ خردادماه) کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، حلال ۴۱۰ پالایش نفت اصفهان، سی‌اس‌او پالایش نفت شازند، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی و بنزین اکتان ۸۷ (محموله دریایی) و نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.

در این روز بیش از ۴۵۱.۸۷۵ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۲.۱۴۰ میلیارد و ۲۱۴ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.