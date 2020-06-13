آغاز فرصت جدید ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی از ۲۶ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ در روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ در دانشگاه های علوم پزشکی مجری برگزار می شود.

با توجه به در خواست های مکرر داوطلبان، مهلت ثبت نام در این آزمون برای چندمین بار تمدید شد و داوطلبان می توانند از روز دوشنبه ۲۶ خرداد تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۸ خرداد در این دوره از آزمون ثبت نام کنند.

تاکنون بیش از یک هزار و ۴۲۹ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند که این تعداد برای قبولی در ۱۵ دانشگاه و ۷۷ رشته تکمیلی تخصصی رقابت می کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی رشته سم شناسی بالینی با پیش نیاز رشته های «بیماری های داخلی، کودکان، طب اورژانس، پزشکی قانونی، بیهوشی، دکتری تخصصی (Ph.D) سم شناسی با پایه پزشکی» به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با ظرفیت ۲ نفر و رشته پزشکی خواب با پیش نیاز رشته های «روانپزشکی، گوش و گلووبینی و جراحی سروگردن، طب کار، بیماری های مغز و اعصاب، کودکان، فوق تخصص ریه بزرگسال، بیهوشی، بیماری های داخلی" به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ظرفیت ۱ نفر اضافه شده است.

همچنین رشته جراحی کورکتال با پیش نیاز رشته «جراحی عمومی» به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران با ظرفیت ۱ نفر، رشته نوروفیزیولوژی بالینی کودکان با پیش نیاز رشته «فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان، تخصص بیماری های مغز و اعصاب» به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران با ظرفیت ۱ نفر و رشته جراحی عمومی درون بین زنان با پیش نیاز رشته «زنان و زایمان» به جدول ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ظرفیت ۱ نفر اضافه شده است.