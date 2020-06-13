به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه تعداد کارتخوان‌های نصب شده ایران کیش به بیش از یک میلیون و صد هزار عدد در سال گذشته رسیده است، اظهار کرد: علی‌رغم شیوع ویروس کووید ۱۹ با رشد خوبی در تراکنش‌ها روبه رو بودیم. به نحوی که در اسفندماه با وجود تعطیلی بخش عمده‌ای از کسب و کارها، ایران کیش جزو شرکت‌های پرداختی بود که توانست آمار مثبتی را در سهم بازار به دست آورد.

طبری گفت: از آذرماه سال گذشته که بهینه سازی شبکه کارتخوان‌های ایران کیش شکل گرفت دستاوردهای مطلوبی نیز به دست آمد.

وی با بیان اینکه ایران کیش در سال ۹۸ در مبلغ تراکنشی با رشد ۱۷ در صدی روبه بوده است، افزود: سرانه تراکنشی ایران کیش که نشان‌دهنده کیفی سازی شبکه پرداخت بوده، بهبود یافته است.

طبری با اشاره به محصول MPOS ایران کیش اظهار کرد: ایران کیش افتخار دارد به عنوان اولین شرکت پرداختی نام گرفته که توانست مجوز شاپرک را برای پوزه‌ای موبایلی دریافت کند و در حال حاضر سهم بیشتری را نسبت به سایر PSPها از آن خود کرده است. این شرکت دارای بیش از ۱۵ هزار MPOS است و به رشد بیست و شش درصدی در این مورد دست یافته است.

مدیرعامل ایران کیش گفت: امیدواریم با سرویس‌هایی که توسط چند بانک در این زمینه ارائه می‌دهیم این ظرفیت بسیار بیش از این شود.

درآمد غیر شاپرکی

طبری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از عمده سرمایه‌گذاری‌های ما تمرکز بر درآمدهای غیر شاپرکی است. به نظر ما به زودی وضعیت کارمزد شاپرکی تغییر پیدا خواهد کرد و باید حتماً برای این موضوع تمهیداتی بیاندیشیم. برای همین به فکر ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده چه در درگاه موبایلی چه کارتخوان و چه صندوق فروشگاهی هستیم تا در سال ۱۴۰۰ ایران کیش وارد درآمدهای غیر شاپرکی نیز شود، وظیفه ما این است که به آینده فکر کنیم.

مدیر عامل ایران کیش در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های ایران کیش افزایش اثربخشی پایانه‌های فروشگاهی است.

جایگاه ایران کیش

طبری گفت: ایران کیش با ۱۵.۹ درصد سهم تعداد کارتخوان‌های کشور در رتبه دوم شرکت‌های پرداخت جای دارد. این شرکت در سال ۹۸ موفق شد ۹.۱ درصد از سهم تراکنشی کشور را به دست آورد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های سال ۹۹ ارتقای رتبه در این زمینه در دستور کار است. همچنین در زمینه مبلغ تراکنش با ۱۴ درصد سهم بازار، رتبه سوم در صنعت پرداخت الکترونیک را از آن خود کرده است.

وی ادامه داد: سهم ابزار اینترنتی ایران کیش از منظر تراکنشی با دوپله رشد رو به رو بوده است. بومی سازی در این زمینه باعث رشد سال گذشته شد، اما انتظار این است که در سال جدید این رشد به مراتب بیشتر و در شأن و جایگاه شرکت ایران کیش باشد.

طبری ضمن بیان تغییرات در واحد تعمیرات و نگهداری ایران کیش در سال گذشته افزود: تعمیرات بیش از ۵۰ هزار و لود بیش از هفتاد هزار دستگاه، توجه بیشتر به کیفیت و نوسازی دستگاه‌ها از جمله تحولات سال ۹۸ در این بخش بوده است.

دستاوردهایی در بومی سازی

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ در امر تعمیرات تخصص‌ها و تکنولوژی ایران کیش نسبت به گذشته بهبود یافته است، گفت: از اتفاقات بزرگ در این حوزه آن بود که ایران کیش توانست اپلیکیشن و نرم افزاری که روی دستگاه‌ها نصب می‌شد را بومی سازی کند.

مدیر عامل ایران کیش با اشاره به برنده شدن این شرکت در مناقصه جایگاه‌های سوخت کشور در سال ۹۸ اظهار کرد: قرارداد با شرکت نفت یکی از مهمترین دستاوردهاست و اینکه بتوانیم پیمانکار بزرگی که به نوعی وزارت نفت محسوب می‌شود را راضی نگه داریم کار کمی نیست.

مدیر عامل ایران کیش بیان کرد: قیمت سهام شرکت در پایان سال ۹۷ دو هزار و پانصد و چهل و پنج ریال بود که در پایان سال ۹۸ به هفت هزار و صدو هشتاد و شش ریال یعنی نزدیک به سه برابر رسید.

وی با بیان اینکه بانک شهر به مجموعه بانک‌های طرف همکاری ایران کیش افزوده شده است، گفت: ایران کیش در سال ۹۸ موفق به کسب رتبه پایه۱ در هفت رشته رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیک شد و به تکنولوژی احیای ۲۰۰ هزار کارتخوان که در انبارها بودند دست یافت، همچنین ۹ پله رشد در رنکینگ جهانی داشت و به اپلیکیشن پات مزیت‌های ویژه‌ای اضافه کرد.

طبری اضافه کرد: ایران کیش اپلیکیشن کیوپات را با سبک و سیاق جدیدی ایجاد کرده است که در سال ۹۹ شاهد آشنایی بیشتر با امکانات آن خواهیم بود.

از کاهش بیست درصدی مصرف رول تا رونمایی از محصولات جدید

مدیر عامل ایران کیش گفت: یکی از مهمترین کارهایی که صورت گرفت و به ماکمک کرد تا سود و درآمد قابل توجهی را به دست آوریم کاهش ۲۰ درصدی میزان مصرف رول بود.

وی اظهار کرد: محصولات جدیدی درایران کیش تولید شده است که به زودی رونمایی می‌شوند.

طبری در مورد برنامه‌های سال ۹۹ گفت: افزایش منصوبه‌ها، افزایش تعداد تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی و مبلغ تراکنش و درگاه اینترنتی از جمله اهداف ماست.

طبری گفت: قرار است به طور تخصصی روی صندوق فروشگاهی کار کنیم و انتظار داریم تا در سال ۹۹ به سه هزار دستگاه در این زمینه برسیم.

مدیر عامل ایران کیش افزود: با مشارکت یکی از استارت آپ‌ها اپلیکیشنی بومی راه اندازی کرده‌ایم که دستاوردهای خوبی در آینده دارد.

طبری گفت: همچنین کارتخوان‌های موبایلی را به هجده هزار و پانصد مورد افزایش می‌دهیم.

مدیر عامل ایران کیش خاطر نشان کرد: توسعه آسان خرید، توسعه ترازوی فروشگاهی و ماشین حساب، توسعه کارتخوان‌های اندرویدی، توسعه تعمیرات پایانه‌های فروش از جمله اهداف ایران کیش در آینده خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری ایران کیش با رشد نیم درصدی در سهم تراکنش برخوردار بوده است.