اکبر پورات در گفتگو با خبرنگار مهر از پیوستن جهادگران این استان به پویش مردمی تأمین ۱۰۰۰ سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف حمایت از نوعروسان کم‌برخوردار، تسهیل ازدواج جوانان و ترویج فرهنگ همدلی و مواسات در جامعه راه‌اندازی شده است.

وی با دعوت از آحاد مردم، خیران و نیکوکاران برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه افزود: همه علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت هر سهم به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان، در تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند سهیم شوند و در شکل‌گیری زندگی مشترک جوانان نقش‌آفرینی کنند.

پورات با اشاره به پیش‌بینی مشوق فرهنگی و معنوی برای مشارکت‌کنندگان در این پویش بیان کرد: به پاس همراهی و مشارکت مردم نیک‌اندیش، ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام خواهند شد.

مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر ادامه داد: علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند مبالغ موردنظر خود را به شماره کارت اعلام شده واریز کنند.

پورات در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در رفع محرومیت و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار گفت: با همدلی و همراهی مردم و جهادگران می‌توان زمینه آغاز زندگی مشترک هزار زوج جوان را فراهم کرد و گامی مؤثر در مسیر تقویت بنیان خانواده برداشت.