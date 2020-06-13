حفظ قرآن، مقدمه تدبر و عمل به قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طباطبایی در گفتگویی با بیان اینکه حفظ قرآن کریم، مقدمه تدبر و تأثیر در سبک زندگی است، گفت: قبل از سال ۹۰ در یکی از دیدارهایی که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان گفتند کاری که انجام می‌دهید کار خوبی است و آن را توسعه دهید، اما بحث بودجه مطرح نشد. ما طبق صحبت مقام معظم رهبری هر سال ۳۰ تا ۴۰ شعبه زدیم و ۵ یا ۶ هزار نفر مشغول به کار شدند که همه این‌ها با کمک خیرین انجام شد.

وی ادامه داد: در این ۹ سال به حد وسع و توان خود، کار کردیم و ده‌ها هزار حافظ ۵ و ۱۰ جز را تربیت کردیم. سال پیش ۱۵۰ هزار قرآن آموز و هزاران نفر مربی قرآن داشتیم و ده‌ها عنوان کتاب قرآن چاپ کردیم.

وی گفت: حدود ۲۵ هزار حافظ کل قرآن داریم، عده‌ای برای مدرک اقدام می‌کنند، اما عده‌ای اقدام نمی‌کنند، در کشورهای همسایه نوجوان تا ۱۲ سال حافظ کل شده است، اما ما برنامه جدی برای نوجوانان نداریم.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طباطبایی درباره تعامل با آموزش و پرورش گفت: ابتدا ما مجموعه‌ای از کتاب‌ها و روش‌های خودمان را به آموزش و پرورش ارائه دادیم و خودمان هم به تأسیس ۸۰ مدرسه اقدام کردیم. طرحی که ما دادیم و آموزش و پرورش می‌تواند کار کند این است که در هر شهر ۱۰ مدرسه قرآنی داشته باشیم، تا دانش آموزان در مدت دو سال حافظ قرآن شوند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید در سطح عمومی و تخصصی کار کند. اگر اینگونه باشد سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار حافظ کل از میان دانش آموزان خواهیم داشت.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طباطبایی درباره فعالیت خارج از کشور جامعه القرآن گفت: خارجی‌ها از ما استاد و کتاب می‌خواهند. ما باید مربیان آن‌ها را تربیت کنیم. ۳۵ عنوان کتاب به زبان‌های مختلف نوشتیم و ارسال می‌کنیم. حتی به آمریکا، کانادا، استرالیا انگلیس و… کتاب ارسال می‌کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی طباطبایی ادامه داد ما یک تلاوت کامل و یک حق تلاوت داریم. حضرت امام صادق (ع) گفتند، مؤمنان بیایند و قرآن را تلاوت کنند در آن آیات اندیشه عمیق و درک معانی کنند.

وی افزود: تفکر و تدبر ما را به سوی نیکی سوق می‌دهد و مقدمه عمل می‌شود و همین می‌شود حق تلاوت. پس از تدبر عمل اتفاق می‌افتد. امام علی (ع) هم فرموده اند که باید در آیات قرآن تدبر کرد. اگر ما به این مرحله برسیم، برد کردیم. نباید در قرائت ما غفلت باشد.

مؤسس و مدیر جامعه القرآن الکریم گفت: حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او قرآن بیاموزد. ما اول باید به خانواده‌ها بگوییم که پدر و مادرها به تربیت قرآنی فرزندان اهتمام کنند. می‌گویند در صحرای محشر به پدر و مادری که به فرزند خود قرآن می‌آموزند، لباس سبز و تاج کرامت داده می‌شود. اگر برای آینده فرزندان دغدغه داریم باید آن‌ها را به طرف تربیت قرآنی سوق دهیم.

وی گفت: در بعضی از کشورها در یکی از شهرها بیش از ۱۰۰ مرکز حفظ وجود دارد که همه از یک نهاد، رهبری می‌شوند، همه بیمه هستند، حقوق مشخصی دارند و… اما در کشور ما هر نهاد کار خود را می‌کند. موازی کاری‌های زیادی انجام می‌شود. تقاضای من از مجلس جدید این است که در این باره قوانینی وضع کند و همه چیز نظام‌مند شود.