به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز (شنبه) در جلسه ستاد ملی کرونا اظهار کرد: در جلسه امروز ستاد که بحث پیرامون نکات مختلف در مورد کرونا بود چند نکته مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اولاً مردم عزیز ما می‌دانند که موضوع مواجه شدن با این ویروس عالم گیر، یک موضوع بی‌سابقه لااقل در کشور ما در ۱۵۰ سال گذشته است‌. یعنی از سال ۱۲۴۷ که بگذریم که دوران طاعون و مرگ و میر شدید در ایران و عراق بوده است همچون حادثه‌ای به این صورت بی‌سابقه بوده است.

وی عنوان کرد: در دنیا هم همین طور است و از ۱۰۰ سال پیش که موضوع آنفولانزای اسپانیایی مطرح بود و کشتار عظیمی که به همراه داشت و برخی‌ها می‌گویند تا ۵۰ میلیون نفر در سطح دنیا از بین رفتند، ما چنین حادثه‌ای نداشتیم که یک ویروس خطرناکی از آسیا شروع شود و بعد به اروپا، آمریکا و آفریقا برسد و تقریباً تمام کشورهای جهان را با این مسأله درگیر کند.

رئیس‌جمهور افزود: روند به این صورت است که در یک کشوری ویروس وارد شده و به پیک رسیده و کم کم از پیک عبور کرده و از دروازه‌ای به کشورهای دیگر رسیده است. وقتی این ویروس وارد کشور ما شد استان‌هایی به سرعت وارد پیک شدند مانند استان قم و گیلان و بعد به تدریج استان‌های دیگر. در نموداری که امروز مورد بحث بود بسیاری از استان‌هایی که به پیک رسیده بودند از پیک خارج شدند و شرایطشان یک شرایط فوق العاده نیست البته همچنان بیماری و بستری هست اما حالت فوق العاده نیست. چند استان ما نیز همان وضعیت را دارند و همه به پیک اول مربوط می‌شود.

روحانی تصریح کرد: در برخی از استان‌های دیگر ما وارد پیک شدیم و عبور خواهیم کرد مانند خوزستان و پیش‌بینی این است که استان‌های دیگر نیز در نوبت هستند و کم کم از پیک خارج می‌شوند و استان با استان متفاوت است. زرد و سفید و قرمز بودن استان‌ها ثابت نیست. بنابراین کلیت مسأله به این صورت است.

وی ادامه داد: بارها تکرار کردیم به دلیل اینکه این بیماری واکسن و داروی قطعی برای درمان ندارد و معمولاً در کشور ما هم جز در چند شهرستان به نقطه‌ای که حدود ۶۵ درصد جمعیت با این ویروس مواجه شده باشند و دست و پنجه نرم کرده باشند و از این ویروس عبور کرده باشند، نرسیدیم و به ایمنی رمه‌ای و دسته جمعی که می‌گویند هم نرسیدیم، پس نگرانی ما همچنان وجود دارد و ما باید مراقبت کنیم. دلیل این پیک‌ها این است که در ویدئو کنفرانسی که داریم برخی استان‌ها مانند هرمزگان می‌گویند شرایط ما عادی و سفید بود اما در ایام عید سعید فطر و تعطیلات، رفت و آمدها زیاد شد و متأسفانه استان هرمزگان دچار مشکل شد و هنوز هم در مرحله پیک قراردارد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: پس سفرها و رفت و آمدها و مراعات نکردن دستورالعمل‌ها ما را دچار مشکل می‌کند. مردم باید توجه کنند در تمام دنیا هرچند کشور پیشرفته باشد تخت، آی سی یو، امکانات از لحاظ پزشک و پرستار محدود است و ما باید محدودیت‌ها را مد نظر قرار دهیم زیرا در هر استانی که ما وارد پیک می‌شویم، از آن پیک باید آرام و پشته‌ای عبور کنیم نه پیک بلندی که همه را دچار اضطراب و مشکل کند. بنابراین همه ما باید در این زمینه کمک و مراقبت کنیم.

روحانی اضافه کرد: گزارش دوم که مقداری نگران کننده بود این بود که مراقبت‌های مردم در اردیبهشت نسبت به این اپیدمی مطلوب بوده و تا ۸۰ درصد و گاهی بیشتر بوده است و امروز در خرداد ماه این مراقبت‌ها از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده و نگران کننده است. مردم ما باید مراقبت کنند تا بتوانیم به خوبی از این مرحله عبور کنیم.

وی تاکید کرد: نکته دیگری که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که دولت تمام اقدامات لازم برای افزایش تخت‌ها، تجهیزات بیمارستان‌ها و ونتیلاتورها، امکانات حفاظتی برای پرستاران و پزشکان تمام توان خود را به کار گرفته است و در این نیازمندی‌ها امروز شرایط ما شرایط خوبی است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ما حتی امروز خودمان را آماده کرده‌ایم که اگر شرایط سخت‌تری بود، آمادگی داشته باشیم اما در عین حال در کنار آمادگی درمانی و پزشکی مردم هم باید همکاری‌های خود را ادامه دهند و به همه دستورالعمل‌های گفته شده از شستن دست که سرآغاز همه امور است تا استفاده از ماسک توجه کنند. امروز به وزارت صمت توصیه شد ماسک ارزان به اندازه کافی در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم راحت بتوانند ماسک پارچه‌ای قابل شست و شو در اختیار داشته باشند تا بتوانیم به خوبی از این مسائل عبور کنیم.

روحانی اظهار داشت: هم دولت و هم مردم باید اقداماتشان بدون سفر باشد و خدمات دولت حدالامکان الکترونیک باشد. در مورد دولت الکترونیک تمام توان خود را به کار گرفتیم و ادامه خواهیم داد تا خدمات مردم بدون مواجهه باشد. می‌بینید در هر هفته یک مورد مهم اعلام می‌شود، دو هفته قبل مجوز گرفتن و بیمه شخص ثالث هفته قبل اعلام شد و هر هفته یک خدمت بزرگ به خدمت الکترونیکی تبدیل می‌شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: کار دولت الکترونیک باید به گونه‌ای باشد تا مردم نیاز نداشته باشند از خانه خارج شوند و به ادارات مراجعه کنند. میز خدمت ادارات هم باید کاری کند که تجمعی از مردم صورت نگیرد و فاصله گذاری رعایت شود، اگر میز خدمت متوجه شد که تجمع مراجعه کنندگان پدید آمده، باید به آنها نوبت و زمان بدهد. دولت در میز خدمت و اداره استخدامی تلاش کند تا مردم در صف و بدون فاصله گذاری اجتماعی گرفتار نشوند.

روحانی ادامه داد: من خبر خوشی برای مردم دارم که در ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد، که البته آمار خرداد به طور کامل نیامده، تولیدات ما افزایش یافته است. البته در برخی امور مثل صنعت هوانوردی و گردشگری شرایط فرق می‌کند. به جز چند موضوع که به شرایط نرمال نرسبده، در باقی شرایط نرمال است و تولید ما به به طور متوسط، ۱۰ درصد رشد کرده است. این دو ماه نسبت به دو ماه پارسال تولید ما به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است که این شامل تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی و همچنین خدمات الکترونیکی می‌شود.

وی گفت: بسیار خوشحال کننده است که تولید در مسیر حرکت است و صادرات در نقطه خوبی است. مردم می‌دانند که ما در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت ما با گرفتاری مواجه بودیم و صادرات غیرنفتی ما مشکل عظیمی داشت و دروازه‌های ما بسته بود. در چند هفته اخیر بسیاری از دروازه‌های ما با همسایگان کشور باز شده است، صادرات غیرنفتی افزایش یافته، شرایط بانک مرکزی ما بهتر شدن وو شرایط ارز آوری ما خوب شده است. این هم جزو خبرهای خوشحال کننده ما است.

رئیس قوه مجریه افزود: از این دو خبر خوشحال کننده تر، حکمرانی در کشور در شرایط امروز است. امروز وحدت، انسجام و دست هم را گرفتن به جای مچ گرفتن در کشور حاکم است. شاهد هستیم که تمامی قوا، مردم، نیروها و نیروهای مسلح کنار هم هستیم.

روحانی عنوان کرد: آنگونه که در مجلس گفتم، اگر امسال را سال پیوند و پیروزی قرار دهیم، یعنی بیش از گذشته متحد شویم، یک دستاورد برای ما خواهد بود. کرونا مشکلاتی برای ما داشته؛ اما فرصت‌های را نیز برای ما داشته است که از جمله آن اینکه همه قوا، احزاب، گروه‌ها را در کنار هم قرار داده و یک ائتلاف ملی برای سلامت و معیشت و به عبارت دیگر یک ائتلاف ملی برای زندگی را شکل داده که دستاورد بزرگی بوده و نباید آن را از دست بدهیم. ما تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: تجربه چند ماهه به ما می‌گوید که اگر کنار هم بودن و همه دست به دست هم دهیم، هم در مقابل کرونا و هم تحریم پیروز می‌شویم. پیروزی نهایی بچاز آن ما است. در کنار مقاومت، اتحاد و استقامت پیروزی برای ما خواهد بود. حکمرانی ماه‌های اخیر را به یک ائتلاف ملی برای زندگی تعبیر می‌کنم که برای ما مهم بوده و باید آن را ادامه دهیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: در زمینه ویروس کرونا، نمی‌توانیم قطعاً بگویم که این ویروس برای افراد مسن و یا افراد دارای بیماری زمینه‌ای است. حدود ۱۲.۶ درصد از افراد فوت شده یا بستری در آی. سی.یو، برای کسانی است که نه مسن بوده و یا بیماری زمینه‌ای نداشتند. امابیشتر افرادی که مبتلا شده و جان خود را از دست داده‌اند، مسن بوده و یا دارای بیماری زمینه‌ای هستند و باید برای این دو گروه حساس بود و برای آنها برنامه داشت. وقتی در استانی وارد پیک می‌شویم، باید برای این گروه‌ها هشدار لازم را داد.

روحانی ادامه داد: در جلسه امروز نکته‌ای گفته شد که مهم است. در برخی از اماکن مقدس ما مراعات خوب و عالی بوده است. امروز گفته شد که در حرم عبدالعظیم، جمکران و قم اصول تا ۹۰ درصد رعایت شده و ما سپاسگزاری می‌کنیم.

وی گفت: در بعضی جاها شرایط مناسب نبوده است. در حرم رضوی که جمعیت طبیعتاً بیشتر است و باید کار بیشتری صورت پذیرد و ما گزارش امیدوار کننده‌ای نداشتیم. تشکیل نماز جماعت، فاصله و استفاده از ماسک خوب نبود. من از تولیت، مسئولان استان و دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی می‌خواهم کاری کنند که این استان، وارد پیک نشویم.

رئیس قوه مجریه افزود: همه این گشایش‌ها که انجام می‌شود مشروط به این است که همه با هم همکاری کنیم. اگر مجبور شویم، این محدودیت‌ها را برمی‌گردانیم. اگر پیک به استانی بازگردد، مجبوریم محدودیت‌های هفته‌های اول را بازگردانیم. اگر سلامت مردم در شهر و یا استانی به خطر بیافتد، چاره‌ای جز بازگرداندن محدودیت نداریم. اگر می‌خواهیم محدودیت‌ها کاهش یابد، باید همه اصول را رعایت کنیم.

روحانی عنوان کرد: امروز مصوباتی داشتیم. یکی از این مصوبات برای دادن دستمزد مشمولان بیکاری که به خاطر کرونا بیکار شدند و کمکی که باید برای این ماه‌ها انجام بگیرد بود که باید عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: همچنین مصوب کردیم که برخی از کسب و کارها که بیمه نبوده و پرونده بیمه نداشتند، مشمول کمک شدند. نمایشگاه‌های تخصصی به شرط حضور افراد ویژه و دعوت شده و در چارچوب پروتکل بهداشتی و نه اینکه همه مردم حاضر باشند، می‌توانند آغاز به کار کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: تالارهای پذیرایی در جاهایی که قرمز نیستند می‌توانند در چارچوب مصوب کار را آغاز کنند و باید بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت خود مهمان نپذیرند.

روحانی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها نیز بر اساس پروتکلی که به آنها داده می‌شود، می‌توانند آغاز به کار کرده و فعالیت خود را شروع کنند.

وی ادامه داد: کتابخانه‌ها می‌توانند بر اساس پروتکل‌هایی که به آنها اعلام می‌شود فعالیت خود را آغاز کنند اما فعالیت‌های فرهنگی و اردوهای تابستانی مواردی است که فعلاً ممنوع است تا ببینیم شرایط به کجا می‌رسد.

رئیس‌جمهور گفت: در جلسه امروز مطرح شد آیا به استان‌هایی که در این روزها در وضعیت قرمز قرار می‌گیرند آیا یک اختیار به استانداری داده شود که برخی از محدودیت‌ها را در کل استان یا چند شهرستان اعمال کند یا خیر. برخی از استانداران نیز این درخواست را داشتند که بنا شد این اختیارات در زمانی باشد که این استان‌ها در وضعیت قرمز باشند که چهار چوب‌های این در جلسه پنج شنبه مطرح و برای هفته آینده در دستور جلسه شنبه هفته آینده قرار می‌گیرد.

روحانی درباره مرخصی زندانی‌ها نیز گفت: در خصوص زندانی‌ها در گذشته تصویب کرده بودیم زندانی‌های که مرخصی آنها خطری را برای جامعه ایجاد نمی‌کند تا پایان خرداد در مرخصی باشند. در خصوص تیر ماه هنوز تصمیمی نگرفتیم البته قرار بود امروز تصمیم گیری شود که ظاهراً هماهنگی‌ها کافی نبوده و هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری می‌شود.

وی ادامه داد: همه ارکان کشور عزیزمان مسیر پیوند و پیروزی را برگزیدند و ما همچنان تا پایان بحران و همیشه بتوانیم آن ائتلاف ملی و خود را برای زندگی بهتر حفظ کنیم.