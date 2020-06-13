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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸

در مراسمی به صورت ویدئو کنفرانس؛

هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

هزار و ۳۴ روستا در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات به صورت ویدئو کنفرانس به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دسترسی روستاها به شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت گرفت و مقرر شده است که تا پایان امسال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت نسل چهارم متصل شوند.

در مراسم رونمایی از این طرح ارتباط مستقیم با دو روستای شهنیز در استان کهگیلویه و بویراحمد و گلانه در استان کردستان برقرار شد.

برای این پروژه ۳۰۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که بخش عمده آن توسط دولت و بخش دیگر آن توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته است.

بر این اساس ۱۷۱ روستا در استان کردستان، ۱۲۸ روستا در استان سیستان و بلوچستان، ۱۱۶ روستا در خراسان رضوی و ۶۸ روستا در استان فارس و بیش از ۶۰ روستا در استان کهکیلویه و بویراحمد به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

کد مطلب 4948231

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