هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دسترسی روستاها به شبکه ملی اطلاعات در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه صورت گرفت و مقرر شده است که تا پایان امسال تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت نسل چهارم متصل شوند.

در مراسم رونمایی از این طرح ارتباط مستقیم با دو روستای شهنیز در استان کهگیلویه و بویراحمد و گلانه در استان کردستان برقرار شد.

برای این پروژه ۳۰۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که بخش عمده آن توسط دولت و بخش دیگر آن توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه صورت گرفته است.

بر این اساس ۱۷۱ روستا در استان کردستان، ۱۲۸ روستا در استان سیستان و بلوچستان، ۱۱۶ روستا در خراسان رضوی و ۶۸ روستا در استان فارس و بیش از ۶۰ روستا در استان کهکیلویه و بویراحمد به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.