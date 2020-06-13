توسعه شبکه ملی اطلاعات در روستاها مهاجرت معکوس ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید در مراسم رونمایی از دسترسی هزار و ۳۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات که صبح امروز شنبه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با اشاره به افزایش سهم روستاها از پوشش شبکه ملی اطلاعات گفت: در ابتدای دولت یازدهم سهم روستاها از شبکه ملی اطلاعات ۳۰ درصد بود که هم اکنون به بیش از ۹۵ درصد رسیده و این توسعه مرهون تلاش خانواده بزرگ ارتباطات کشور است.

وی گفت: امروز شرایط ما در دنیا در حوزه ارتباطات شرایط خوبی است و یکی از مهمترین اقدامات در جهت ماندگاری در روستاها مربوط به شبکه ملی اطلاعات می شود.

امید تصریح کرد: کار زیادی در روستاها انجام شده اما یکی از فعالیت ها که بیشترین تأثیر را در ماندگاری روستاها داشته، شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه موجب مهاجرت معکوس روستائیان شده است.

وی افزود: در این دولت شاهد رشد بیش از سه برابری در این بخش هستیم.

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور تأکید کرد: هفته ای صد روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند و یکی از اقدامات فاخر در روستاها، ایجاد اشتغال است که ما آن را ثمره شبکه ملی اطلاعات می دانیم.

وی با بیان اینکه از سال ۹۶ تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت در اختیار روستائیان قرار گرفته است، گفت: ایجاد اشتغال بوم گردی یکی از مشاغل مهمی است که در روستاها ایجاد شده و زیرساخت آن شبکه ملی اطلاعات است. به بیان دیگر، زیرساخت اصلی توسعه بوم گردی روستاها را شبکه ملی اطلاعات تشکیل می دهد.

امید گفت: امروز سهم اشتغال روستائیان از ۵ درصد در سال ۹۶ به ۳۰ درصد رسیده و حجم اعتبار دولت به سمت روستاها افزایش پیدا کرده است.