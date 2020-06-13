به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف دستگیری ۵ توزیع کننده مواد مخدر و توقیف ۷ دستگاه موتورسیکلت توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد باقر سلگی افزود: در راستای مبارزه جدی با فروشندگان مواد مخدر صنعتی در محلات مختلف و نقاط حاشیه شهر، با انجام کار اطلاعاتی دقیق و هماهنگی لازم با دستگاه قضائی، طی اجرای سه طرح ضربتی، این سوداگران شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این ارتباط مأموران یگان امداد حین گشت زنی در سطح شهر ملایر، نسبت به شناسایی دو توزیع کننده مواد مخدر صنعتی اقدام و بلافاصله نسبت به دستگیری توزیع کنندگان این بلای خانمانسوز اقدام کردند.

وی گفت: در همین ارتباط در بازرسی به عمل آمده از دو فروشنده مواد مخدر کشف و تعداد دو دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد و از دو مواد فروش شناسایی شده دیگر نیز، مواد مخدر کشف و تعداد دو دستگاه موتورسیکلت متهمان نیز توسط مأموران توقیف شد.

سرهنگ سلگی در ادامه سخنان خود افزود: مأموران پاسگاه جوکار نیز یک توزیع کننده مواد مخدر را در حین توزیع مواد مخدر شناسایی و قبل از متواری شدن دستگیر کردند.

دستگیری ۱۰ سارق در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۱۰ سارق و کشف ۷ فقره انواع سرقت طی ۳ روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری گفت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راه کارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی ۱۰ سارق دستگیر و ۷ فقره انواع سرقت نیز کشف شد.

وی با اشاره به نوع سرقت‌های کشف شده ادامه داد: این سرقت‌ها شامل ۲ دستگاه خودرو، تلفن همراه، کابل برق و اماکن خصوصی است.

سرهنگ یاری گفت: علاوه بر کشف مقادیری مواد مخدر و توقیف ۱۱ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف، تعداد ۱۷ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر و ۸ نفر به علت ارتکاب به سایر جرایم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

اجرای طرح منطقه‌ای پلیس در کبودرآهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از اجرای طرح منطقه‌ای پلیس در سطح این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید گلی بیان داشت: طی ۴۸ ساعت گذشته در پی استمرار اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه منطقه‌ای که با هدف نا امن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان انجام شد، یگان‌های انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح‌های مربوطه پرداختند.

وی افزود: در راستای اجرای این گونه طرح‌ها، پلیس به توفیقات و کشفیات چشمگیری از جمله جمع آوری تجهیزات و اقلام ضد فرهنگی، کشف مواد مخدر و دستگیری معتادان متجاهر و خرده فروش، دستگیری افراد دارای حکم جلب و همچنین توقیف وسیله نقلیه مزاحم و متخلف دست یافت.

وی ادامه داد: علاوه بر جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی ۵ نفر معتاد و خرده فروش مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و دستگیری سارق آن، کشف ۲ خودرو سرقتی و دستگیری ۲ سارق خودرو، دستگیری ۴ نفر جلبی، دستگیری ۶ نفر سارق و کشف ۶ فقره سرقت اماکن خصوصی از دیگر نتایج اجرای این طرح می‌باشد.

سرهنگ گلی همچنین گفت: تعداد ۱۳ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم و متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در فامنین

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین از کشف ۱۰ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی حسن حیدری گفت: مأموران انتظامی شهرستان در حین کنترل محورهای مواصلاتی سطح شهرستان، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون شدند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۱۰ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

سرهنگ حیدری ادامه داد: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر کارشناسان، ارزش محموله‌های کشف شده ۴۰۰ میلیون ریال برآورد شده، گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با قانون شکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.



