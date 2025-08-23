اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با دستگیری ۵۹۹ نفر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی گفت: با توجه به مطالبه به حق مردم در خصوص ایجاد امنیت پایدار در جامعه طرح ضربتی امنیتی در شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح مجموعاً ۶۸ نفر شامل سارق و خرده فروش مواد، … شناسایی و طی عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند. در اجرای این طرح ۴۸ ساعته ۳ نفره سارق که به ۱۶ فقره سرقت اعتراف نموده اند دستگیر شدند.

مرادی با اشاره به اینکه در این طرح، ۵ نفر متهم تحت تعقیب، ۴۵۶ نفر معتاد خیابانی، ۶۵ نفر خرد فروش مواد مخدر، دستگیری ۵۷ نفر اتباع بیگانه، ۸ نفر قاچاقچی کالا و ارز و، دستگیری ۵ نفرمفاسد اجتماعی: تعداد ۱۷ دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتور سیکلت نیز توقیف شده اند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: در این مدت، کشف ۲۰ کیلو ۲۳۵ گرم مواد مخدر، کشف ۴۶۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق و تعداد ۱۸ فقره پرونده قاپاق تشکیل و تعداد ۸ نفر در این زمینه دستگیر شده اند که جمع کل مبلغ قاچاق کشف شده از آنان برابر نظر کارشناسان مبلغ چهل و نه میلیارد و ششصد وپنجاه میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس گفت: تحقیق از متهمان جهت کشف دیگر سرقت‌های احتمالی ادامه دارد و شهروندان نیز می‌توانند ضمن توجه به هشدارهای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک را در اسرع وقت از طریق شماره تماس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.