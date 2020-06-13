مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی امور مالیاتی استان فارس، ناصر هاشمی گفت: مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تمدید شده و به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مودیان محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس همچنین خاطر نشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت‌های سهامی عام که تا پایان تیرماه امسال باید مجامع خود را برگزار کنند نیز به مدت ۲ ماه تمدید می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ شهریور ماه است، تاکید کرد: مهلت‌های مقرر برای آن گروه از مودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها ۳۱ شهریورماه است، با توجه به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه امسال، از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس همچنین از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به ترتیب تا ۱۵ تیرماه و ۱۵ مهرماه امسال خبر داد.