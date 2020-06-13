۳۷۰ کیلومتر از راه های ایلام بهسازی و روکش آسفالت می شود

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات در کشور شناخته می شود و توسعه و بهسازی راه های منتهی به مرز مهران در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی راه های استان تا اربعین امسال آسفالت و بهسازی می شوند، افزود: سرعت و کیفیت، د موضوع مهم در اجرای پروژه ها است و پیمانکاران پروژه های باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

دلخواه اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان در حوزه بهسازی راه های استان با سرعت هر چه بیشتر در دستور کار راهداری استان است و در این خصوص با تمام توان از پروژه‌هایی که اولویت مردمی دارند، حمایت می شود تا به سرانجام برسند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: برای توسعه و بهسازی راه های استان، در طرح سراسری روکش آسفالت، بیش از ۳۷۰ کیلومتر از راه ها، بهسازی و روکش آسفالت می شود.

وی افزود: از فروردین ماه سال جاری تا کنون در بیش از ۳۰ کیلومتر از راه های استان، عملیات روکش آسفالت انجام شده است.

دلخوان اظهار کرد: همچنین عملیات لکه گیری، رفع نشست و ترمیم چاله های سطح رویه راه ها نیز در همه شهرستان های استان به صورت امانی و توسط نیروهای راهداری و پیمانکاران در حال انجام است.