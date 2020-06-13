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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۷:۳۳

امشب در فضای مجازی؛

نشست کرونا و مسئله‌های تمدنی آن برگزار می‌شود

نشست کرونا و مسئله‌های تمدنی آن برگزار می‌شود

نشست کرونا و مسئله‌های تمدنی آن با ارائه حبیب الله بابایی امشب در فضای مجازی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و همکاری جهاد دانشگاهی استان قم و رادیو معارف، سلسله نشستهای علمی فرهنگی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه برگزار می‌شود.

نشست سی و چهارم از این سلسله نشست به کرونا و مسئله‌های تمدنی آن اختصاص یافته است که با ارائه حجت الاسلام حبیب الله بابایی عضو هیئت علمی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برپا می‌شود.

این نشست امشب ۲۴ خردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد) به آدرس http://www.amjad.jde.ir برگزار می‌شود.

کد مطلب 4948568

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