به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و همکاری جهاد دانشگاهی استان قم و رادیو معارف، سلسله نشستهای علمی فرهنگی چالش کرونا و زندگی مؤمنانه برگزار می‌شود.

نشست سی و چهارم از این سلسله نشست به کرونا و مسئله‌های تمدنی آن اختصاص یافته است که با ارائه حجت الاسلام حبیب الله بابایی عضو هیئت علمی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برپا می‌شود.

این نشست امشب ۲۴ خردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد) به آدرس http://www.amjad.jde.ir برگزار می‌شود.