امام جماعت یک مسجد در تخار افغانستان ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد جواد هجری» سخنگوی والی تخار افغانستان در مصاحبه با خبرنگاران از ترور امام جمعه روستای «خلیان» واقع در شهر «چاه آب» این ولایت خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی والی تخار افغانستان در این باره گفت: این فرد که «مولوی عین الدین» نام دارد، توسط افرادی ناشناس و در یک حمله مسلحانه کشته شده است.

مطابق با اظهارات وی، مهاجمان پس از این رویدا از محل حادثه گریخته‌اند و تحقیقات پلیس در این باره ادامه دارد.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته ا ست.

گفتنی است، وزارت کشور افغانستان دیروز در بیانیه ای از وقوع انفجار در مسجد «شیر شاه سوری» شهر کابل –پایتخت افغانستان- خبر داده بود.

در این انفجار که حین برگزاری نماز جمعه روی داد؛ ۴ تن از نمازگزاران از جمله «مولوی فتح» خطیب مسجد شیرشاه سوری، جان خود را از دست دادند.