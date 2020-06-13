حریق کارگاه تولیدی در شهرقدس/۲ نفر مصدوم شدند

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از حریق یک کارگاه در شهر قدس خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در خیابان چمن، خیابان سروستان، کوچه خضری به وقوع پیوسته است.

صابریان در تشریح جزئیات بیشتر این حادثه عنوان داشت: این حادثه عصر امروز ساعت ۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۱ دقیقه رخ داد که پس از اطلاع به اورژانس نیروهای امدادی بدون اتلاف وقت لبه محل حادثه اعزام شدند.

وی در خصوص تعداد مصدومین و فوتی‌های این حادثه گفت: این حادثه ۲ مصدوم بر جای گذاشت و خوشبختانه فوتی نداشت که یکی از مصدومان در محل درمان و مصدوم دیگر به بیمارستان مطهری انتقال داده شد.