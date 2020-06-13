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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۵۱

رییس مرکز اورژانس تهران خبر داد؛

حریق کارگاه تولیدی در شهرقدس/۲ نفر مصدوم شدند

حریق کارگاه تولیدی در شهرقدس/۲ نفر مصدوم شدند

قدس- رییس مرکز اورژانس تهران از وقوع حریق کارگاه تولیدی در شهرقدس خبر داد و گفت: در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از حریق یک کارگاه در شهر قدس خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در خیابان چمن، خیابان سروستان، کوچه خضری به وقوع پیوسته است.

صابریان در تشریح جزئیات بیشتر این حادثه عنوان داشت: این حادثه عصر امروز ساعت ۲۴ خرداد ساعت ۱۸:۰۱ دقیقه رخ داد که پس از اطلاع به اورژانس نیروهای امدادی بدون اتلاف وقت لبه محل حادثه اعزام شدند.

وی در خصوص تعداد مصدومین و فوتی‌های این حادثه گفت: این حادثه ۲ مصدوم بر جای گذاشت و خوشبختانه فوتی نداشت که یکی از مصدومان در محل درمان و مصدوم دیگر به بیمارستان مطهری انتقال داده شد.

کد مطلب 4948699

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    نظرات

    • حسین IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
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      یخورده خبر نویسی یاد بدید به خبرنگاران یا اینکه حداقل اگر خبر روابط عمومی دقت کنید

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