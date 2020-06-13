عزم همه مدیران باید خدمت صادقانه به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور روز شنبه در جلسه شورای اداری که در شهر سیردان برگزار شد، اظهار کرد: با اولویت بندی می‌توان کارها را ساماندهی کرد و به نتیجه رساند.

وی بیان کرد: در سفر به طارم بیشتر مدیران حضور داشتند و مردم از نزدیک ضمن ارتباط مستقیم مطالبات خود را گفتند.

استاندار تصریح کرد: همه مدیران عزمشان خدمت است تا نامی از خود بر جای بگذارند و با این سفر امید است بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

جمالی پور یادآور شد: بخش طارم از محرومیت زیادی در آب و برق و گاز رنج می‌برد البته خدمات زیادی هم داده شده و کارهای بزرگی شده است اما هنوز خیلی از روستاها نیازمند خدمات است و هنوز باید کار کنیم تا محرومیت برطرف شود.

وی گفت: در هفته دولت باید خیلی از مشکلات حل شود، مصوبات جلسات را پیگیری خواهیم کرد، باید از ظرفیت فرمانداری و بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی استفاده و کارها اولویت بندی شود تا سریع‌تر به نتیجه برسیم.

استاندار تصریح کرد: حجم مطالبات هم بالاست اما باید آنچه در توان داریم بکار گیریم و برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده پیگیری لازم صورت گیرد.

وی یادآور شد: برای تقویت اینترنت و راهسازی اقدام خواهد شد و در حوزه معدنی ظرفیت خوبی داریم و با افتتاح معدن طارم بخش زیادی از بیکاری حل خواهد شد.

جمالی پور گفت: ۱۵ درصد بودجه استانی و ۸۵ درصد ملی است که باید این نسبت ۵۰ درصد شود.

وی افزود: استقرار ادارات در طارم اولویت است و تا ۳۱ شهریور که معدن مس طارم راه اندازی خواهد شد دیگر هیچ قطعی برق نخواهیم داشت و هم مشکل اشتغال را تا حدودی حل می‌کنیم.

استاندار برای تأمین سهم آب طارم در گفتگو با وزیر نیرو و افزایش پوشش صدا و سیما قول پیگیری داد.