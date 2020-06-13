به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز در آئین کلنگ زنی فاز دوم پروژه آب‌رسانی به روستاهای بخش غیزانیه اهواز و کلنگ زنی پروژه آب‌رسانی دهستان مشرحات و ۸ روستای تحت پوشش آن، اظهار کرد: با استعانت از خداوند و در ایام شهادت امام صادق (ع) کاری ماندگار و خوب را برای تکمیل طرح آب‌رسانی به مردم غیزانیه اهواز شروع می‌کنیم.

وی افزود: امروز را با آب و آب‌رسانی شروع کردیم؛ ابتدا در تایم صبح فاز اول طرح آب‌رسانی به غیزانیه بزرگ افتتاح شد که تأمین آب برای آنها از ۹ هزار مترمکعب به ۱۷ هزار مترمکعب افزایش پیدا کرد.

استاندار خوزستان بیان کرد: خط لوله ۶۰۰ میلی‌متر جدید کار شده است و آب تا ایستگاه صفیره و بعد از آن به سمت ایستگاه نزهه پمپاژ می‌شود؛ در فاز اول تأمین آب برای ۳۰ روستا (۱۲ روستا آب ۲۴ ساعته و ۱۸ روستا نیز از ۱۰ ساعت آب در شبانه‌روز برخوردار می‌شوند) انجام شد.

شریعتی عنوان کرد: تایم عصر نیز ابتدا در منطقه حصیرآباد اهواز، خیابانی که ساخت‌وساز غیرمجاز بدون آب شرب بودند، با رفع موانع قانونی در شورای تأمین و حمایت نماینده ولی‌فقیه استان خوزستان از نعمت آب‌رسانی برخوردار شدند.

وی ادامه داد: پروژه تکمیل آب‌رسانی به غیزانیه از صفیره به نزهه را با ۲۸ کیلومتر کلنگ زنی کردیم که هشت کیلومتر آن قبلاً انجام شده بود و مابقی نیز در پنج جبهه ظرف ۴۵ تا ۵۰ روز کار به اتمام می‌رسد؛ با اجرای هر دو فاز تمام بخش غیزانیه تا ۲۰ سال آینده از آب پایدار برخوردار می‌شوند و شرایط آنها نیز بهبود پیدا کند.

استاندار خوزستان یادآور شد: همچنین طرح آب‌رسانی به دهستان مشرحات را به بهره‌برداری می‌رسانیم تا که برای هشت روستا با چهار هزار نفر جمعیت تأمین آب می‌کند.

شریعتی تشریح کرد: در حال حاضر رامهرمز طرح آب‌رسانی به شاوه ها در رامشیر و غیزانیه در اهواز را به صورت مشترک انجام می‌دهد که طرح آب‌رسانی رامشیر را جدا کردیم تا رامهرمز فقط به ۳۳ روستای شرق غیزانیه آب‌رسانی کند تا همه روستاهای غیزانیه از آب پایدار و خوب بهره‌مند شوند.