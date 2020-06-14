با تاسیس ۱۶ موسسه آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی موافقت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت برگزار شد و تقاضای موسسات برای راه اندازی بررسی شد.

بر اساس مصوبه دهمین کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت محتوای ۴ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی و تقاضای ۱۶ موسسه دولتی و غیر دولتی برای تاسیس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مجوز یک مرکز مصوب نیز ابطال شد.

مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای با استناد به ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، در مسیر تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاسخ به نیاز روزافزون جامعه و سامان بخشی آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت ایجاد شده است.

مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.