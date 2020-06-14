به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد افشاکننده اسرار درونی آل سعود در توییتی از زندانی مخفی در حضرموت یمن که ارتش عربستان دایر کرده است و نظارتی از سوی سازمانهای حقوق بشری بینالمللی روی آن صورت نمیگیرد و در آن سعودیها مرتکب اقدامات ضدبشری علیه بازداشت شدگان یمنی میشوند، پرده برداشت.
در این توییت آمده است: گزارشی از بازداشت شدگان سابق در این زندان که از سوی نیروهای سعودی در یمن اداره میشود، به دستم رسیده است که خلاصه آن بدین شرح است؛
-مخفی نگه داشتن زندان و آنچه در آن میگذرد.
-نحوه بازداشت کاملاً ضد بشری است.
-شرایط زندان به گونهای است که لایق حیوانات هم نیست.
-زندان تحت نظارت قضایی سعودی یا یمنی نیست و نظارت بینالمللی هم بر آن وجود ندارد.
افشاکننده اسرار درونی آل سعود در ادامه به صدها و هزاران زندانی در این زندان مخوف و سری اشاره میکند و اینکه شماری از آنها زیر شکنجه فوت کردهاند و برخی دچار صدمات جسمی شدید شدهاند.
به گفته مجتهد، بیشتر زندانیان این زندان را نزدیکان و آشنایان افراد مظنون تشکیل میدهند.
افشاکننده اسرار درونی آل سعود تاکید کرد: کسانی که گزارش را به من رساندهاند از سازمانهای حقوق بشری و پارلمانهای دنیا و دادگاههای بینالمللی خواستهاند که ارتش عربستان را وادار کنند که به نظارت تن دهد.
در گزارشی که به دست مجتهد رسیده، آمده است: رفتار با زندانیان به اندازهای تحقیرآمیز است که شرایط زندان بدتر از شرایط نگهداری حیوانات است به گونهای که نه مساحت کافی وجود دارد، نه آب، نه غذا، نه سیستم تهویه، نه خدمات پزشکی و نه امکان قضای حاجت. زندانیان بدون ملاقات هستند.
نظر شما