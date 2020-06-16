کاهش زمان ایجاد کسب و کار از ٧٢ روز به ٧٢ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دائمی شامگاه سه شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت بیان کرد: یکی از اهدافی که پنجره واحد سرمایه گذاری به دنبال آن است کاهش زمان ایجاد کسب و کار است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس یادآور شد: استقرار ۶ نماینده از دستگاه‌های اجرایی در پنجره واحد ایجاد کسب و کار باعث خواهد شد مدت زمان ایجاد شغل در استان کاهش چشمگیری داشته باشد به گونه‌ای که پیشتر برای ایجاد شغل در استان نیاز بود تا ۷۲ روز فعالیت‌ها پیگیری شود اما با ایجاد این پنجره ۷۲ ساعت زمان است که برای جذب سرمایه‌گذاری نیاز است.

وی تاکید کرد: در پنجره واحد سرمایه گذاری نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به صورت فیزیکی در اتاق بازرگانی شیراز مستقر خواهند شد تا فعالیت‌ها و همچنین طرح‌های اقتصادی سرمایه گذاران در مدت زمان کوتاه‌تری به ثمر بشیند.