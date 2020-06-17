هفتمین نمایشگاه «چهارسوی خیال» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران در نظر دارد هفتمین نمایشگاه «چهارسوی خیال» را در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ در خانه هنرمندان برگزار کند.

در متن این انجمن آمده است: «برگزاری این دوره از نمایشگاه «چارسوی خیال» را در شرایطی متفاوت از هر سال با تجربه بحرانی فراگیر آغاز می‌کنیم. امید داریم شروعی باشد برای گرد هم آمدن دوباره. از تمامی اعضای انجمن دعوت به عمل می‌آید تا با مشارکت در این رویداد سالانه، تجارب و آخرین دستاوردهای مجسمه سازانه خود را ارائه کنند.»

شرایط شرکت در نمایشگاه:

۱- این نمایشگاه مختص اعضای انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است.

۲- در این رویداد تم یا موضوع در نظر گرفته نشده است اما از هنرمندان درخواست می‌شود ترجیحاً آثار متاخر خود را ارائه کنند.

۳- آثار به انتخاب خود هنرمند و بدون داوری خواهد بود و آثار می‌بایست از کیفیت اجرایی مطلوب برخوردار باشد.

۴- مسئولیت اصالت اثر بر عهده هنرمند است.

۵- ابعاد آثار می‌بایست متناسب با فضای گالری‌های خانه هنرمندان باشد و هر هنرمند می‌تواند حداکثر تا ۳ اثر ارائه کند.

۶- هنرمندان شرکت کننده می‌بایست تصاویر آثار پیشنهادی خود را با فرمت jpg و رزولوشن ۳۰۰dpi همراه اطلاعات از تاریخ ۰۴/۲۸ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به ایمیل events@ais.ir ارسال کنند.

۷- تحویل آثار روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در محل خانه هنرمندان است.

۸- در صورت فروش اثر، ۷۰ درصد به هنرمند تعلق می‌گیرد.

تقویم نمایشگاه:

تحویل تصویر آثار: ۰۴/۲۸ تا ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تحویل آثار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

افتتاحیه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۰

اختتامیه: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰