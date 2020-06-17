شرایط حذف ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی دانشجویی دانشگاه خوارزمی نتایج پیگیری مطالبات دانشجویان تحصیلات تکمیلی را از مسئولان آموزشی دانشگاه، به شرح ذیل اعلام کرد:

موافقت با درخواست حذف ترم، مرخصی بدون احتساب سنوات، منوط به آزمایشگاهی بودن پایان نامه نیست، دانشجویانی که پایان نامه آنان تئوری باشد نیز، در صورتی که دلایل قانع کننده برای حذف ترم داشته باشند، با درخواست آنان موافقت می شود.

موافقت با درخواست حذف ترم، با توجه به شرایط خاص موجود، منوط به سنواتی نبودن دانشجو نیست و دانشجویان سنواتی مانند ترم ۶ ارشد و ترم ۱۰ دکتری و بالاتر نیز، در صورت احراز شرایط، با درخواست آنان موافقت می شود.

کسانی که با درخواست حذف ترم آنان موافقت می شود، امکان حضور در خوابگاه در تابستان ندارند.

دانشجویانی که در مرحله پایان نامه نیستند، نیز می توانند درخواست حذف ترم بدهند و در صورتی که دلایل قانع کننده داشته باشند، با درخواست آنان موافقت می شود.

دانشجویانی که در مرحله تصویب پروپزال هستند، برای تصویب پروپزال به آنان مهلت اضافه داده خواهد شد.

دانشجویانی که استاد آنان اصرار در برگزاری امتحانات به نحو حضوری دارد، نام استاد را به شورای صنفی اعلام کنند تا به آموزش اطلاع داده شود. امتحانات مگر در موارد جزئی مانند اینکه در یک کلاس، همه دانشجویان کرجی یا تهرانی باشند که عمدتا در مقطع ارشد و دکتری ممکن است، مجازی برگزار خواهد شد.

اگر اساتید مربوطه که تعداد آنان بسیار اندک است، اصرار بر امتحان حضوری داشته باشد و دلیل قانع کننده ای برای امتحان حضوری ارائه دهد، به دانشجویان شهرستانی به طور محدود خوابگاه تعلق میگیرد تا در امتحان شرکت کنند.

به دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مرحله پایان نامه و رساله هستند و دانشجویانی که امتحان جامع دکتری دارند، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. دانشجویان سنواتی، در صورتی که استاد راهنما، نیاز آنان به خوابگاه را تایید کند، خوابگاه داده خواهد شد.

آزمون زبان دانشگاه با یک هفته تاخیر و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به دانشجویان ترم آخر که تلاش می کنند تا پایان شهریور دفاع کنند، در صورتی که به جهت شرایط موجود کشور، نتوانند تا پایان شهریور دفاع کنند، مهلت اضافه برای دفاع داده خواهد شد و ۱۵ درصد جریمه سنوات در یک ترم، از آنها گرفته خواهد شد.