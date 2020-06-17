زندگی امام صادق(ع) درس قدرتمند شدن در عین مبارزه با دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «زندگی پربرکت امام صادق علیه السلام، درس عملیاتی قدرتمند شدن در عین مرزبندی با دشمنان و مبارزه با آنهاست.»

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«بر ماست که در روز شهادت غریب مدینه، رئیس مذهب جعفری، مظهر مبارزه سیاسی علیه طاغوت، دانشمند بی‌بدیل، نمونه تقوا و انسانیت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، اهداف و راهبردهای ایشان در مبارزه با دشمنان را ترویج کنیم و آن را در زندگی اجتماعی خود به کار ببندیم.

بسیاری از خطوط زندگی پربرکت و درخشان امام جعفر صادق علیه السلام برای ما همچنان ناشناخته است؛ قدرت شگفت‌انگیز ایشان در استمرار خط جهاد، مقاومت و مبارزه که خط مشترک حرکت تمامی ائمه بوده است مثال‌زدنی و درس‌آموز است. شیعیان به خصوص در زمانی که فشار مستکبرین برای در هم شکستن جبهه حق در اوج خود قرار دارد باید از زندگی ایشان برای کادرسازی، تربیت نیروهای توانمند و متفکر، قدرت‌گیری علمی، کار جهادی تشکیلاتی و نظام‌مند و همچنین دفاع از اصول اعتقادی خود درس بیاموزند. زندگی امام و راهبردهای ایشان، درس عملیاتی قدرتمند شدن در عین مرزبندی با دشمنان و مبارزه با آنهاست.

رهبر معظم انقلاب سال‌ها پیش درباره زندگی حضرت امام جعفر صادق و لزوم شناخت بیشتر راهبردهای مبارزاتی ایشان فرموده‌اند: «امام صادق علیه‌السلام در اواخر دوران بنی‌امیه، شبکه‌ی تبلیغاتی وسیعی را که کار آن، اشاعه‌ی امامت آل‌علی علیه‌السلام و تبیین درست مسأله‌ی امامت بود، رهبری می‌کرد؛ شبکه‌ای که در بسیاری از نقاط دوردست کشور مسلمان، به ویژه در نواحی عراق و خراسان، فعالیت‌های چشمگیر و ثمربخشی درباره مسأله‌ی امامت عهده‌دار بود، ولی این تنها یک روی مسأله و بخش ناچیزی از آن است. موضوع تشکیلات پنهان در صحنه زندگی سیاسی امام صادق علیه‌السلام و نیز دیگر ائمه علیهم‌السلام، از جمله مهم‌ترین و شورانگیزترین و در عین حال مجهول‌ترین و ابهام‌آمیزترین فصول این زندگینامه‌ی پرماجراست».