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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۲۴

همتی خبر داد

آمادگی طرف عراقی برای همکاری با ایران/ تأمین کالاهای اساسی

آمادگی طرف عراقی برای همکاری با ایران/ تأمین کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عراق با تأکید بر گسترش همکاری های پولی و بانکی ، از به کارگیری سازوکاری مشترک برای تسریع در تأمین کالاهای اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که به منظور انجام مذاکرات بانکی به کشور عراق سفر کرده است، صبح امروز در دیدار با همتای عراقی خود ضمن اشاره به پیشینه همکاری دو کشور، اظهار داشت: در سفرهای قبلی به توافقات خوبی دست یافتیم. براساس تفاهم گذشته میان هر دو کشور پیش بینی شده بود از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم. طی این سفر نیز به تفاهم‌های خوبی دست یافتیم.

رئیس کل بانک مرکزی، زمان بندی اجرایی شدن این توافق را بسیار مهم خواند و گفت: در حال حاضر اراده دو کشور بر اجرایی شدن این توافق است.

علی محسن اسماعیل العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهمنامه ای که سال گذشته بین دو بانک مرکزی امضا شد گفت این تفاهمنامه روابط بانکی و مالی دو کشور و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی ایران را به طور شفاف مشخص کرده است و امروز توافق کردیم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهیم.

گفتنی است؛ در این جلسه نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شرکت ملی گاز ایران نیز رئیس کل بانک مرکزی را همراهی کردند. همچنین در این نشست مقرر شد، نمایندگان بانک‌های مرکزی ایران و عراق، ضمن بررسی جزئیات سازوکار مورد اشاره، مراتب را برای اجرایی شدن پیگیری کنند.

کد مطلب 4951820

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ببین اجرا میشه ویا سرکاری اینو گفته که سرتو شیره بماله عراق هم میشه کره جنوبی دوم . اگر این پرداختهادر اسرع وقت پرداخت شد که چه خوب ولی اگردیدی قول سر خرمن داده باید با اخطار قبلی ومقصر کردن دولت عرا

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