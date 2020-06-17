تولیدات دامی و کشاورزی یزد به ۱.۸ میلیون تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجمال سجادی پور در دیدار مدیران و معاونین جهاد کشاورزی یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین مسائلی است که باید در جامعه مد نظر داشته باشیم گفت: دشمن به صورت ویژه این عرصه را مورد هدف قرار داده و تلاش میکند تا امنیت غذایی مردم در ایران را بگیرد.
وی تصریح کرد: در استان یزد به دلیل محدودیتهایی که در منابع آبی داشتیم، لازم بود رویکرد ما به این سمت میرفت که به جای توسعه افقی، توسعه عمودی را در بخش کشاورزی در دستور کار خود قرار دهیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بیان کرد: قطعاً کسی میتواند ما میتوانیم بگوید که روحیه جهادی، ایمان به خدا و اعتقاد و باور قلبی به این شعار حضرت امام را داشته باشد و به حمدالله در جهاد کشاورزی این شعار محقق شد.
سجادی پور خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی استان یزد ما کمتر از یک درصد مجموعه سطح کشت کشور را داریم ولی امروز حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی سبب شده که ما علیرغم همه اینها، در بسیاری از محصولات و کالاهای اساسی در کشور دارای جایگاه باشیم و این به مدد کشاورزان سختکوش یزد است.
وی با بیان اینکه امروز به حمدالله در اقلام اساسی از جمله شیر، گوشت مرغ، تخم مرغ و حتی گوشت قرمز خودکفا باشیم گفت: در گوشت دام سنگین ۷۰ درصد تولید استان مازاد نیاز استان است و در حالی که در گوشت قرمز وابستگی به دیگر استانها داریم، در دام سنگین هیچ کمبودی نداریم و به دیگر استانها هم صادر میکنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بیان کرد: این موضوع نشان میدهد که وقتی یزد با این حجم محدودیتها توانسته به موفقیتهای بزرگی از این قبیل دست پیدا کند، قطعاً در کل کشور هم ظرفیتهای بسیاری هست که میتوان با روحیه جهادی از همه آنها استفاده لازم را برد.
سجادی پور با بیان اینکه مجموع تولیدات گلخانهای یزد ۵۴۲ هزار تن است، گفت: علاوه بر این در استان یزد ۴۰۰ هزار تن تولیدات دامی و ۵۹۰ هزار تن زراعی و ۲۷۰ هزار تن تولیدات باغی داریم که مجموع این تولیدات، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن میشود.
وی با بیان اینکه ۵۲ درصد از تولیدات دامی یزد با تکیه بر آب مجازی با ۴۰۰ هزار تن تولید و در حوزه تولیدات گلخانهای با ۴ درصد آب مصرفی رخ میدهد و این رویکرد را نشان میدهد که علی رغم هجمههایی که به استان صورت میگیرد که کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب استان است، حرکت بخش کشاورزی و دام پروری استان به سمت مدیریت مصرف آب است.
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